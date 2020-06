48 ore a Juventus-Milan, il ministro Speranza: "Orientati ad autorizzare le gare"

Manca pochissimo all'inizio della Coppa Italia, a sorpresa il ministro delle salute: "Siamo già orientati ad autorizzare le semifinali il 12".

Il 20 e il 21 giugno riprende il campionato di Serie A a porte chiuse, ma siamo già orientati ad autorizzare le semifinali e la finale di Coppa Italia che si disputeranno rispettivamente il 12, il 13 e il 17 giugno prossimi

Venerdì 12 giugno riparte il calcio italiano. Juventus e Milan, infatti, scenderanno in campo allo Stadium per la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia, con Napoli e Inter al San Paolo il giorno dopo e la finalissima del torneo prevista mercoledì 17. Tutto pronto, in teoria.

Serie A Bonucci: "Il Milan mi ha fatto capire che il mio posto è alla Juventus" 07/06/2020 A 09:08

Play Icon WATCH 5 cambi, proteste a distanza, spogliatoi divisi: ecco come la Serie A ripartirà dal 20 giugno 00:02:03

Le dichiarazioni del ministro della salute Roberto Speranza, durante l'intervento al Senato sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus ha fatto, però, largamente parlare sui social, e non solo. Speranza ha infatti evidenziato come a circa 48 ore dalla gara tra Juventus e Milan il governo "sia orientato ad autorizzare le gare".

Dichiarazioni che hanno fatto storcere il naso a molti, ma fino al 14 giugno, in teoria, non è possibile disputare gare sportive: il vecchio decreto governativo, infatti, dovrà prevedere una deroga per poter iniziare già il 12 e il 13. Restiamo in attesa, tanto c'è tempo...

Coppa Italia Una settimana alla Coppa Italia: ecco come stanno Juventus, Milan, Inter e Napoli 06/06/2020 A 19:22