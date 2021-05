CR7 puntava al Grande Slam eè stato: l'unico trofeo che gli mancava in Italia era la Coppa Italia e nella serata di mercoledì a Reggio Emilia la Coppa Italia è arrivata. Con il 2-1 all'Atalanta firmato da Kulusevski e Chiesa arriva la Coppa Italia per la Juve ecentra un altro record, l'ennesimo della sua roboante carriera: il portoghese chiude il cerchio, vincendo tutte le competizioni di vertice nei tre grandi Paesi in cui ha giocato,. E da noi ci ha messo solo tre stagioni.