Calcio

Coppa Italia, Atalanta-Napoli, Gasperini: "Finale conquistata e ora... Il Real Madrid"

COPPA ITALIA - L'Atalanta raggiunge la finale di Coppa Italia, Gian Piero Gasperini non può che essere contento per il risultato. "Essere arrivati in finale è già un successo per noi, ci penseremo più avanti".

