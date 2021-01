Un altro passo falso, la seconda brutta caduta consecutiva nel giro di pochi giorni. La Roma è fuori dalla Coppa Italia , battuta per 2-4 dopo tempi supplementari dallo Spezia di Vincenzo Italiano . Dopo la pesante sconfitta subita nel Derby, questa volta lo stop costa l'eliminazione dalla competizione. I gol di Verde e Saponara in 9 contro 11 ai tempi supplementari condannano i ragazzi di Fonseca sul campo, un errore effettuato con le sostituzioni - poi - decreta poi il 3-0 a tavolino a favore dello Spezia. Al termine della sfida dell'Olimpico, però, Paulo Fonseca difende comunque i propri ragazzi:

"Sono in discussone dal primo giorno che sono arrivato qui. In campionato siamo nella posizione che vogliamo, ho fiducia nei ragazzi, ma quando non vinciamo siamo sempre in discussione".