La semifinale di ritorno tra Juventus e Inter si giocherà martedì 9 febbraio alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino. È l'Inter che deve provare a ribaltare il risultato dell'andata, con i bianconeri che espugnarono il Meazza per 2-1 in rimonta grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo dopo il vantaggio iniziale di Lautaro Martinez. Chi andrà in finale? Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio la finale di Coppa Italia.