Un tempo a testa, ma il primo round della semifinale di Coppa Italia va alla Juve: 2-1 a San Siro con doppietta di Ronaldo. Risultato pesante in vista del ritorno, in virtù delle due reti segnate in trasferta dai bianconeri. L’Inter, senza Hakimi e Lukaku assenti per squalifica, punisce alla prima occasione: break di Barella e palla per Lautaro, che anticipa De Ligt e supera un non perfetto Buffon. I nerazzurri si abbassano troppo, la Juve cresce e ribalta il risultato: Young stende Cuadrado e Ronaldo trasforma il rigore, Handanovic esce alla cieca e spalanca la porta al raddoppio del portoghese, che ruba palla a Bastoni e si trova la porta sguarnita per il 2-1. Nella ripresa l’Inter alza il ritmo e crea due enormi occasioni: destro a colpo sicuro di Sanchez, dopo una sanguinosa palla persa da Bentancur, e salvataggio sulla linea di Demiral; sinistro di Darmian da pochi passi, miracolo di Buffon. Tante occasioni nella ripresa per i nerazzurri, che però non sfondano: la Juve si prende la rivincita dopo il 2-0 in campionato, a Conte servità un'impresa allo Stadium per raggiungere la finale.