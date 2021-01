Un altro successo, che porta i rossoneri ai quarti di Coppa Italia. Seppur arrivato solo ai rigori, Pioli si gode la sua squadra che ha sempre lottato nei momenti difficili e non si è fatta scoraggiare nonostante non arrivasse il gol. Felice per la presenza di Ibrahimovic che ha giocato il giusto secondo il suo tecnico, in un processo di recupero che era già stato concordato. Nessun commento sulla lite con Giampolo mentre ul mercato...