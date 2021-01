Il Milan fa festa ai rigori: Torino tradito da Rincon, Pioli ai quarti di finale . Per la seconda volta in stagione, dopo la trasferta contro il Rio Ave, i rossoneri mettono a dura prova le coronarie dei tifosi, trascinando la partita fino ai rigori dopo lo 0-0 in 120': un solo errore dal dischetto, quello del centrocampista granata. Il Milan ora attende la vincente della sfida tra Fiorentina e Inter .

Il primo tempo è povero di emozioni: Ibra, schierato dal 1', calcia alto alla mezz'ora, Tatarusanu risponde a Gojak poco dopo. Ritmi bassi, possesso palla prolungato da entrambe le squadre e poche occasioni. All'intervallo Pioli sostituisce Ibra e Castillejo, dentro Hauge e Calhanoglu: il Milan entra bene in campo e prova a schiacciare il Torino nella sua trequarti. E aumentano i pericoli per i granata: Milinkovic-Savic si oppone a Leao, Dalot e Calabria colpiscono due pali nel giro di tre minuti. Al 72' Milinkovic-Savic si prende un rischio enorme, perdendo palla nell'area piccola su attacco di Leao: il portoghese va giù, il Milan chiede rigore e Donnarumma viene espulso dalla panchina per proteste. Ma per Valeri non c'è nulla. Gli uomini di Pioli spingono ma non sfondano: si va ai supplementari. Nel primo tempo i rossoneri attaccano ma non riescono a creare pericoli: si segnala solo un paio di conclusioni indolori da fuori. Copione identico nel secondo tempo supplementare: squadre stanche, poche emozioni. E si va ai rigori: un solo errore, quello di Rincon, con parata di Tatarusanu. Calhanoglu chiude con l'ultimo rigore: con tanta fatica, il Milan ottiene il pass per i quarti. E per un possibile derby di coppa.