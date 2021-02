Inter-Juventus, sfida valida per le semifinali di finale di Coppa Italia, si giocherà allo stadio Meazza in San Siro di Milano martedì 2 febbraio con fischio d'inizio alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. Si tratta del match d'andata: tra sette giorni gara di ritorno a Torino. Chi passa va in finale contro la vincente di Napoli-Atalanta. La squadra di Conte affronta quella di Pirlo. I nerazzurri hanno superato la Fiorentina agli ottavi e il Milan ai quarti, mentre i bianconeri hanno eliminato Genoa e SPAL. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio la finale della nostra coppa nazionale.