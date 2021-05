Probabili formazioni

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

Squalificati: Leiva, Pereira

Indisponibili: Milinkovic-Savic

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Sohm, Kurtic; Kucka, Pellè, Gervinho. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brugman, Cyprien, Iacoponi, Inglese, Karamoh, Man, Mihaila, Nicolussi Caviglia, Pezzella, Zirkzee

Statistiche Opta

La Lazio ha vinto tutte le ultime otto partite di Serie A contro il Parma: solo contro l'Udinese ha registrato una striscia più lunga contro una singola avversaria nella competizione (10 tra il 1998 e il 2003).

La Lazio ha tenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite di Serie A contro il Parma, incluse le tre più recenti: l'ultima rete dei crociati contro i biancocelesti in campionato risale infatti al marzo 2019 con Mattia Sprocati.

Il Parma ha vinto solo una delle ultime 12 trasferte di Serie A contro la Lazio (2-1 nel settembre 2009), trovando un pareggio e 10 sconfitte (incluse le sette più recenti).

La Lazio sta vivendo la striscia di successi interni consecutivi più lunga nella sua storia in Serie A (11 di fila): nelle cinque gare più recenti all'Olimpico i biancocelesti hanno realizzato 17 reti, una media di 3.4 a incontro.

Il Parma arriva da tre sconfitte consecutive in trasferta in Serie A e potrebbe registrare una serie più lunga per la prima volta dal febbraio 2015, quando arrivò a otto di fila.

Nelle ultime cinque partite di Serie A, solo Parma (17) e Benevento (16) hanno subito più gol della Lazio (13).

Lazio (94) e Parma (86) sono due delle tre squadre che hanno ricevuto più ammonizioni in questo campionato, tra loro lo Spezia (87).

Il centrocampista della Lazio Luis Alberto ha preso parte a cinque gol (tre reti e due assist) nelle ultime quattro partite di Serie A contro il Parma. In generale solo contro Fiorentina e Bologna (entrambe sette) lo spagnolo ha partecipato a più gol nel massimo torneo rispetto ai Ducali (cinque).

Ciro Immobile, autore di quattro gol nelle ultime sei sfide contro il Parma in campionato, ha realizzato 19 gol in questa Serie A e potrebbe diventare l’unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ben quattro stagioni diverse con la Lazio in Serie A.

Tra gli attaccanti con almeno 1000 minuti giocati nel 2021 in Serie A, i due con la media minuti/gol peggiore giocano nel Parma: Andrea Cornelius (una rete in 1110 minuti) e Gervinho (una rete in 1008 minuti).

