"C'è da fare i complimenti ai ragazzi, conquistare la finale non era un obiettivo semplice perché venivamo da 3-4 giorni pesanti, di critiche dopo il pareggio col Bologna. Siamo stati bravi a crearci spazi in attacco e a fare una buona fase difensiva. Se sarò alla guida della Juventus il prossimo anno? Anche per i prossimi tre. Detto ciò, alla Juve devi lottare sempre per vincere: mi dispiace aver perso lo scontro diretto con l'Inter perché quella partita ha deciso il campionato". Ai microfoni di Mediaset il tecnico della Juve Massimiliano Allegri commenta così il successo per 2-0 sulla Fiorentina all'Allianz Stadium nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: "La squadra ha vinto da squadra e chi è entrato a gara in corso ha fatto bene. Ora mettiamo da parte la Coppa Italia e pensiamo al campionato".

Sulle voci dei giorni scorsi e le parole di Lapo Elkann

"È divertente. Lapo Elkann è uno dei primi tifosi, lo sento spesso ed è normale che quando la Juve non vince tutti ci rimangono male, io in primis. Chi è alla Juventus deve lottare sempre per vincere, mi girano che non siamo in lotta per il titolo a 4-5 partite dalla fine. L'anno prossimo non dobbiamo mollare un centimetro".

Sulla prova di Vlahovic

"Si è dato da fare. È arrivato alla Juventus da tre mesi, è un po' in calo perché ha speso tanto. Deve stare sereno, ha 22 anni, è forte ma gli manca esperienza come è normale che sia. Per quanto riguarda la prestazione, a me fate ridere: scrivete delle cose e poi le cambiate dopo tre giorni".

Italiano: "Usciamo a testa alta"

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano commenta così il ko di Torino con la Juventus e la conseguente eliminazione dalla Coppa Italia: "Per noi era difficile ribaltare lo 0-1 dell'andata, abbiamo provato a fare tutto il possibile. Nel primo tempo abbiamo forzato troppi palloni, era lì che mi arrabbiavo. Meglio nella ripresa, ma non abbiamo trovato mai il varco giusto anche perché è difficile quando la Juve si difende in quel modo. Purtroppo ci è mancato un pizzico di buona sorte su qualche palla sporca. Peccato, ma secondo me usciamo a testa alta. Venire qui e avere quasi sempre il possesso della palla per me è già una grande soddisfazione. Sono contento di ciò che ha fatto la mia squadra: ho avuto la conferma che nelle ultime 6 gare di campionato può giocare per il suo obiettivo".

