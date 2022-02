Ogni maledetta domenica'... il Corriere dello Sport riporta un durissimo sfogo di Josè Mourinho verso i suoi giocatori al termine della brutta sconfitta di poca personalità dei suoi soprattutto contro le altre big del campionato e, di certo, la Roma non ha offerto una grande prova martedì sera contro i nerazzurri, soprattutto per quanto visto nei primi venti minuti di gioco tra un gran gol di Dzeko, la traversa di Barella e molteplici occasioni create. Non esattamente come Al Pacino in ''... ilriporta un durissimo sfogo diverso i suoi giocatori al termine della brutta sconfitta di Coppa Italia tra la sua Roma e l'Inter; l'allenatore portoghese è rimasto molto deluso per ladei suoi soprattutto contro le altre big del campionato e, di certo, la Roma non ha offerto una grande prova martedì sera contro i nerazzurri, soprattutto per quanto visto nei primi venti minuti di gioco tra un, lae molteplici occasioni create.

Il discorso, arrivato nello spogliatoio, non ha risparmiato nessuno ed erano presenti i giocatori, lo staff tecnico dai fisioterapisti fino ai magazzinieri.

LO SFOGO

"Voglio sapere perché, giocando faccia a faccia con l’Inter, nei primi dieci minuti vi siete cagati sotto! E poi voglio sapere perché anche contro il Milan vi siete cagati sotto 10 minuti! Tutti, nessuno escluso. Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli contro le grandi. Se siamo piccoli gli arbitri ci trattano da piccoli! Trattano la Roma da piccola. L’Inter è una super squadra, voi l’avevate di fronte e invece di trovare le giuste motivazioni vi siete cagati sotto! Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo!"

