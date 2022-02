Massimiliano Allegri centra la semifinale di Coppa Italia e Vlahovic ritrova subito la Fiorentina, prossima avversaria nelle gare del 2 marzo e del 20 aprile. A regalare il gol della vittoria è proprio l’ex viola che batte Pegolo all’88’. La prima frazione si era invece conclusa sull’1-1, grazie alla rete iniziale di Dybala e al pari firmato da Traore con un gran gol. Qui di seguito le parole dell'allenatore bianconero: Juve, missione compiuta: Sassuolo battuto 2-1 ( QUI LE PAGELLE ). Grazie al successo dello Stadium,centra la semifinale di Coppa Italia e Vlahovic ritrova subito la Fiorentina, prossima avversaria nelle gare del 2 marzo e del 20 aprile. A regalare il gol della vittoria è proprio l’ex viola che batte Pegolo all’88’. La prima frazione si era invece conclusa sull’1-1, grazie alla rete iniziale di Dybala e al pari firmato da Traore con un gran gol. Qui di seguito le parole dell'allenatore bianconero:

"Siamo contenti dell'acquisto di Vlahovic come quello di Zakaria, sono due ottimi giocatori che si sono integrati bene, all'interno di una squadra che veniva da un periodo buono. Dusan è un giocatore che ha delle caratteristiche che non avevamo, quindi siamo contenti di averlo. Deve migliorare perchè deve essere più pulito nel gioco, deve attaccare un pochino meglio la profondità, ma questo fa parte del miglioramento di ogni giocatore, come tutti gli altri".

Sullo spettro supplementari

"C'è stato il momento perchè la partita era praticamente finita, invece siamo stati anche fortunati. E' vero che nel secondo tempo abbiamo creato molto. Nel primo tempo, il gol dell'1-0 forse ci ha fatto uscire un po' dalla partita, ci siamo un pochino addormentati, il Sassuolo ha preso campo, per 25-30 minuti ci ha creato delle difficoltà fino al momento del pareggio. Poi la sensazione è che già alla fine del primo tempo qualcosa cambiasse, si è fatto bene, ci stavamo svegliando, e così è stato nel secondo tempo".

Su Morata

"Alvaro ha sempre giocato con una punta di riferimento, è normale che di spalle alla porta non riesca ad esprimersi al massimo. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi e tutti hanno giocato meglio. Il Sassuolo è una squadra che se giochi pulito gioca al tuo livello, se invece sporchi la partita allora poi è diverso".

Sull'obiettivo Scudetto

"Siamo potenzialmente a undici punti dall’Inter. Dobbiamo fare la corsa sull’Atalanta e domenica bisognerà farsi trovare pronti: sarà un testa a testa fino alla fine. Le altre invece sono fuori portata".

