Juve, missione compiuta: Sassuolo battuto 2-1 . Grazie al successo dello Stadium, Massimiliano Allegri centra la semifinale di Coppa Italia e Vlahovic ritrova subito la Fiorentina, prossima avversaria nelle gare del 2 marzo e del 20 aprile. A regalare il gol della vittoria è proprio l’ex viola che batte Pegolo all’88’. La prima frazione si era invece conclusa sull’1-1, grazie alla rete iniziale di Dybala e al pari firmato da Traore con un gran gol. Qui di seguito i voti ai protagonisti della partita.

Ad

--- Le pagelle della Juventus ---

Coppa Italia Milan-Inter e Fiorentina-Juventus: le date delle semifinali 27 MINUTI FA

Mattia PERIN 6 - Tanti interventi sicuri e decisivi. Non può nulla sul capolavoro di Traore

Mattia DE SCIGLIO 6 - Gara ordinata, anche se senza acuti in attacco (dal 61' MORATA 6 - Mezz'ora di qualità e di pressing forsennato)

Leonardo BONUCCI 5,5 - Marcatura troppo leggera su Traore in occasione dell'1-1 dell'ivoriano

Matthijs DE LIGT 6,5 - Sale spesso in attacco per aumentare i centimetri in area, ma si mangia un gol già fatto a porta vuota colpendo il palo. Dietro, pochi problemi

Alex SANDRO 6,5 - Rientrato dal Covid, partecipa con un grande scatto sulla sinistra al gol dell'1-0. Finalmente una prestazione di alto livello

ARTHUR 5 - Prova insufficiente: troppi errori banali e poca, pochissima voglia di dirigere il centrocampo bianconero (dal 70' RABIOT 6 - Sfiora il 2-1 con una spizzata)

Denis ZAKARIA 6 - Ha mille occhi: prima ancora che gli arrivi il pallone sa già cosa fare. In generale match non indimenticabile (dal 61' LOCATELLI 6,5 - Aggiunge velocità e imprevedibilità alla manovra)

Juan CUADRADO 5,5 - Kyriakopoulos gli crea più di un grattacapo in fase di copertura: forse anche per questo non riesce a incidere negli ultimi 30 metri come altre volte

Paulo DYBALA 7 - Pronti via la sblocca con un sinistro schiacciato al volo, i tifosi intonano "Resta con noi". Nel finale ispira il gol partita di Vlahovic. Intanto è a un solo gol dalla topten della classifica marcatori all time della Juve: tanta roba

Weston MCKENNIE 6 - Un suo tiro ribattuto diventa un assist per Dybala in avvio. Nella ripresa palo pieno: serata sfortunata

Dusan VLAHOVIC 7 - Si muove tantissimo, a tratti anche a vuoto, per tutto il match: dopo il battesimo da sogno contro l'Hellas, all'ultimo respiro si inventa una giocata da campione assoluto partendo dalla bandierina e trafiggendo super Pegolo (con partecipazione di Ruan). Ora la doppia sfida con la Fiorentina sarà bollente (dal 90' KAIO JORGE S.V.)

All. Massimiliano ALLEGRI 6,5 - Juve sprecona e sfortunata, salvata nel finale da Vlahovic. Tanti segnali positivi, ma anche qualche bocciatura. I cambi hanno fatto la differenza.

Dybala esulta con Vlahovic per il gol in Juventus-Sassuolo - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Imago

Le pagelle del Sassuolo

Gianluca PEGOLO 7 - A tu per tu con Vlahovic ipnotizza l'attaccante serbo, più avanti neutralizza una spizzata di Rabiot con un colpo di reni da fenomeno: partita attenta e di personalità, "sporcata" da un suo compagno di reparto. Fra un mese fa 41 anni: solo applausi

RUAN 5 - Il suo tocco di mano sul tiro di Vlahovic beffa Pegolo: senza di quello la palla sarebbe finita in rimessa laterale

Kaan AYHAN 5,5 - Prova ad arginare Vlahovic. A tratti ci riesce anche (dal 46' MULDUR 5 - All'88' si fa saltare come un birillo da Vlahovic: errore imperdonabile)

Gian Marco FERRARI 6,5 - Un intervento provvidenziale su un tiro a botta sicura di Morata e pochi secondi dopo altro miracolo su Bonucci

Georgios KYRIAKOPOULOS 6,5 - In costante proiezione offensiva sulla fascia sinistra neroverde

Abdou HARROUI 6 - Tanti palloni giocati: propositivo (dal 73' FRATTESI 5,5 - Non riesce a invertire l'inerzia della gara)

Maxime LOPEZ 6 - E' ovunque: partita di sacrificio (dal 90' CEIDE S.V.)

Domenico BERARDI 6 - Impensierisce in più di un'occasione Perin con tiri improvvisi. Dopo un'ora Dionisi lo richiama in panchina a sorpresa: il Sassuolo nel weekend giocherà con la Roma, ma forse qualche minuto in più poteva concederglielo (dal 58' DEFREL 5 - Mezz'ora anonima)

Giacomo RASPADORI 6 - Si muove bene tra le linee, ma non lascia il segno

Hamed TRAORE 7 - Super-gol dell'ivoriano: tiro a giro alla Insigne, una perla che sorprende Perin. Brutto episodio alla sostituzione: non accetta l'abbraccio di Dionisi, respingendolo (dal 59' HENRIQUE 5 - Chi l'ha visto?)

Gianluca SCAMACCA 6 - Sponda da applausi per l'1-1. Poco altro

All. Alessio DIONISI 5 - Dopo un'ora toglie Berardi e Traore e di fatto spegne il suo Sassuolo. Più di una responsabilità sull'esito finale

Allegri incorona Vlahovic: "È al livello di Haaland e Mbappé"

Coppa Italia La Juve passa all'88' e va in semifinale: 2-1 al Sassuolo 3 ORE FA