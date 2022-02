Una gara da batticuore, un successo soffertissimo e raggiunto proprio in extremis. Alla fine, a imporsi è la Juventus. Sono i bianconeri la quarta semifinalista di Coppa Italia, grazie a un 2-1 vietato ai cuori deboli sul Sassuolo. Un successo che arriva all'88', a un paio di minuti dalla fine, grazie a una deviazione determinante di Ruan su un destro tutt'altro che irresistibile di Vlahovic. Le altre due reti erano arrivate nel primo tempo, ottimamente giocato dal Sassuolo: subito Dybala, quindi Traore. Il secondo, invece, era stato un dominio assoluto della Juve: occasioni a pioggia, due pali (di McKennie prima, di de Ligt poi), parate in serie di un superlativo Pegolo. A piegare il portiere di riserva neroverde, alla fine, è il classico episodio. La Juventus trova ora la Fiorentina , che nel tardo pomeriggio si era imposta in casa dell'Atalanta in una sfida altrettanto pazza . Sarà il primo incontro di Dusan Vlahovic contro la squadra che, fino a fine gennaio, poteva beneficiare dei suoi gol.

Tabellino

Juventus-Sassuolo 2-1 (primo tempo 1-1)

Juventus (4-2-3-1): Perin; De Sciglio (61' Morata), de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Arthur (70' Rabiot), Zakaria (61' Locatelli); Cuadrado, Dybala, McKennie; Vlahovic (90' Kaio Jorge). All. Allegri

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Ruan, Ayhan (46' Muldur), Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Lopez (90' Ceide); Berardi (59' Defrel), Raspadori, Traore (59' Matheus Henrique); Scamacca. All. Dionisi

Arbitro: Livio Marinelli

Gol: 3' Dybala (J), 24' Traore (S), 88' aut. Ruan (J)

Ammoniti: Traore, Matheus Henrique

Espulsi: nessuno

La cronaca in 14 momenti chiave

3' – GOL DELLA JUVENTUS. Scatto e cross basso di Alex Sandro, rimpallo nell'area del Sassuolo dopo un tiro sporco di McKennie e sinistro vincente di Dybala. Juventus subito in vantaggio.

Dybala e Vlahovic esultano per il gol in Juventus-Sassuolo - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Getty Images

13' – Disimpegno sbagliatissimo di Bonucci, che serve Berardi al limite: sinistro di controbalzo e salvataggio in angolo di Perin.

16' – Kyriakopoulos spara col sinistro e Perin è ancora bravissimo nella respinta! Seconda grande occasione per il Sassuolo.

24' – GOL DEL SASSUOLO. Scambio stretto tra Traore e Scamacca, azione palla al piede dell'ivoriano all'ingresso dell'area e stupendo destro a giro che si infila sotto l'incrocio più lontano. 1-1.

Traorè esulta per il gol in Juventus-Sassuolo - Coppa Italia 2021/2022 Credit Foto Imago

35' – Altro cross di Alex Sandro e inserimento dalle retrovie di McKennie, che però colpisce di testa troppo centralmente: blocca Pegolo.

37' – Bonucci va in verticale per Vlahovic, che scatta in posizione regolare, difende palla in area e col destro trova la respinta coi piedi di Pegolo.

41' – Alex Sandro si ritrova la palla buona sottomisura dopo una mischia, ma Pegolo esce e respinge il suo tentativo in acrobazia.

54' – Contropiede Dybala-de Ligt, palla a McKennie che col destro a giro centra in pieno il palo a Pegolo battuto.

63' – Sinistro da posizione defilata di Vlahovic e riflesso con i piedi di Pegolo, che si salva in angolo.

73' – Punizione di Dybala, Pegolo dice di no al colpo di testa di McKennie, de Ligt colpisce il palo a porta vuota e, sempre con la porta vuota, Bonucci non riesce a ribadire in rete. Occasione incredibile per la Juve.

76' – Vlahovic lancia in profondità Morata, che si presenta davanti a Pegolo, prova lo scavetto mancino ma trova l'ennesima parata del portiere del Sassuolo.

82' – Rimessa lunghissima con le mani di McKennie, Rabiot spizza di testa, ma Pegolo si allunga e devia miracolosamente in angolo.

87' – Altro inserimento offensivo di de Ligt, servito da Dybala, ma il destro incrociato dell'olandese viene nuovamente respinto dal solito Pegolo.

88' – GOL DELLA JUVENTUS. Azione personale di Vlahovic, che scappa a Muldur, entra in area da sinistra, calcia col destro e trova la deviazione decisiva di Ruan, che mette fuori causa uno stoico Pegolo. 2-1 e Juve in semifinale.

Il migliore

Dusan VLAHOVIC 7 - Si muove tantissimo, a tratti anche a vuoto, per tutto il match: dopo il battesimo da sogno contro l'Hellas, all'ultimo respiro si inventa una giocata da campione assoluto partendo dalla bandierina e trafiggendo super Pegolo. Ora la doppia sfida con la Fiorentina sarà bollente.

Il peggiore

ARTHUR 5 - Prova insufficiente: troppi errori banali e poca, pochissima voglia di dirigere il centrocampo bianconero.

Le pagelle

