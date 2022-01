Sempre, sempre, sempre Immobile. Non c’è soluzione. Non c’è alternativa. È sempre il nativo di Torre Annunziata l’uomo decisivo per la Lazio. Anche nelle partite dove entra dalla panchina, in cui Sarri giustamente regala spazio anche a chi gioca meno (leggi Muriqi), lui trova lo spiraglio giusto e ci mette la firma.

Rispetto al pirotecnico 4-4 di campionato, Lazio-Udinese di Coppa vive una vita completamente diversa. C’è tanta intensità. Tante ammonizioni (12 totali). Muriqi prova due squilli di tromba, ma Silvestri risponde alla perfezione. Lo stesso vale per Success, che viene spento da Reina. Nel finale subentra la tensione, e nonostante Milinkovic sfiori il palo, c’è bisogno dei tempi supplementari. Nel primo si studia, nel secondo si attacca. Cataldi verticalizza per Immobile e Ciro il grande trafigge tutta Udine. Beto ha subito la palla per reagire, ma il suo colpo di testa è alto.

Ad

Ai quarti di finale contro il Milan ci va la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo tante critiche alla fase difensiva piazza due clean sheet consecutivi. Un piccolo passo avanti. Per l’Udinese invece il mantra è sempre lo stesso: difesa ottima, attacco povero.

Coppa Italia Lazio-Udinese 1-0 pagelle: Milinkovic-Savic sontuoso, Immobile killer 16 MINUTI FA

Solo Robert Lewandowski (34), Karim Benzema (24) e Mohamed Salah (23) hanno realizzato più reti di Ciro Immobile (21) nei maggiori cinque campionati europei nel 2021/22 considerando tutte le competizioni. (OPTA)

Tabellino

Lazio-Udinese 1-0 D.T.S.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Patric (115' Vavro), Marusic (80' Hysaj); Milinkovic-Savic, Leiva (46' Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson (103' Luka Romero), Muriqi (71' Immobile), Zaccagni (46' Raul Moro). All. Sarri

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Perez (108' Nuytinck), Zeegelaar; Soppy, Samardzic, Jajalo (77' Arslan), Walace (91' Makengo), Udogie; Pussetto (108' Nestorovski), Success (67' Beto). All. Cioffi

Arbitro: Daniele Minelli della sezione di Varese.

Gol: 106' Immobile

Assist: Cataldi (1-0 Lazio)

Ammoniti: Becao, Zeegelaar, Pussetto, Luiz Felipe, Patric, Sarri (proteste), Cataldi, Felipe Anderson, Perez, Soppy, Hysaj, Arslan, Raul Moro

La cronaca in 10 momenti chiave

12’- SILVESTRI SU MURIQI! Calcio d’angolo ad uscire di Luis Alberto, testata spaventosa del centravanti laziale, grande risposta del portiere bianconero.

21’ SILVESTRI SU MIRIQI EP.2! Cross morbidissimo di Felipe Anderson a centro area, frustata di Muriqi, la palla esce troppo centrale e il portiere dell’Udinese para senza problemi.

38’ MAMMA MIA CHE CHIUSURA DI MARUSIC! Verticalizzazione geniale di Pussetto, movimento in profondità di Success, l’attaccante si trova tutto solo davanti a Reina, ma il difensore della Lazio lo rimonta e stoppa il tiro in scivolata.

59’- OCCASIONE UDINESE! Samardzic trova un bel corridoio verticale, Success utilizza il corpo per tenere lontano Marusic, esplode il destro, ma Reina risponde in sicurezza.

72’- OCCASIONE UDINESE! Beto supera un distratto Luiz Felipe e calcia da posizione defilata: Reina para il gluteo.

87’- DOPPIA OCCASIONE LAZIO! Prima Milinkovic viene bloccato da Silvestri; dopo, sul rimbalzo, Raul Moro viene rimpallato da Udogie.

95’- MILINKOVIC AD UN PASSO DAL GOL ALL’ULTIMO RESPIRO! Calcio d’angolo ad uscire da destra, stacco imperioso del sergente, colpo di testa affilato e la palla finisce a lato di pochissimo.

99'- PALO DI ARSLAN! Punizione a rientrare da sinistra di Arslan che viene spizzicata da Felipe Anderson e scheggia il palo.

106'- RETEEEEEEEEEEEEEEEEEE! 1-0 LAZIO! CIRO IMMOBILEEEEEEEEEE! L’attaccante biancoceleste scappa via alla difesa dell’Udinese su lancio di Cataldi e supera Silvestri con un pallonetto dolcissimo.

108'- BETO VICINO AL PARI! Colpo di testa del centravanti che vola alto di poco. Reina pietrificato.

Il momento social

La statistica chiave

Sono passati quasi mille minuti dall’ultimo gol di Muriqi con la Lazio, un anno fa. Per la precisione, 989 minuti.

Il migliore

Ciro IMMOBILE - Beh, il migliore è sempre lui: King Ciro. Per quanto Milinkovic giochi una partita favolosa, a tutto campo, Immobile entra dalla panchina e in poco tempo segna il 21° gol stagionale. Cifre da panico.

Il peggiore

Lucas LEIVA – Non sembra avere più il passo per stare a questo livello. Quando entra Cataldi è tutta un’altra musica.

Le pagelle

Sarri: "Il futuro? Con Lotito parlo spesso, vediamo..."

Coppa Italia Lazio-Udinese: probabili formazioni e statistiche IERI A 14:09