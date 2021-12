L'Udinese si sbarazza del Crotone e raggiunge la Lazio agli ottavi di finale di Coppa Italia. Tutto facile per gli uomini di Cioffi, che passeggiano su quello che resta di una squadra penultima in Serie B e reduce da un punto nelle ultime nove giornate, con tanto di ritorno in panchina di Francesco Modesto: finisce 4-0 alla Dacia Arena. Nonostante i cambi di formazione, i bianconeri chiudono la partita già nel primo tempo: a segno Pussetto, De Maio e Success, su calcio di rigore. Nella ripresa c'è spazio per la doppietta di Pussetto, che manda un segnale a Cioffi. La formazione friulana sarà la prossima avversaria della Lazio agli ottavi di finale, mentre per il Crotone continua il periodo complicatissimo: nel weekend è in programma il delicato scontro diretto contro il Pordenone.

Il tabellino

UDINESE-CROTONE 4-0 (primo tempo 3-0)

UDINESE (3-5-2): Padelli; Perez, De Maio, Samir (58' Forestieri); Soppy, Samardzic, Jajalo (65' Arslan), Makengo (46' Molina), Zeegelaar; Pussetto (65' Nestorovski), Success. All. Cioffi

CROTONE (3-4-2-1): Saro; Mogos (63' Giannotti), Nedelcearu (46' Paz), Cuomo; Schiró, Zanellato (46' Vulic), Donsah, Sala (74' Visentin); Rojas, Borello; Maric (46' Kargbo). All. Modesto.

Gol: 20' Pussetto (U), 28' De Maio (U), 41' rig. Success (U), 62' Pussetto (U)

Ammoniti: Jajalo (U), Zeegelar (U)

Sebastien De Maio esulta per il gol in Udinese-Crotone - Coppa Italia 2021/2022 - Imago pub not in FRA Credit Foto Imago

La cronaca in 8 momenti chiave

20' GOL DI PUSSETTO - Vantaggio dei bianconeri: gran palla di Success a rimorchio, controllo e piattone destro nell'angolino.

28' GOL DI DE MAIO - Colpo di testa vincente da calcio d'angolo dalla destra: troppo ferma la difesa del Crotone.

41' CALCIO DI RIGORE PER L'UDINESE - Soppy sfonda ancora a destra, palla a rimorchio e mano di Cuomo da terra. Netto.

41' GOL DI SUCCESS - Molto freddo dal dischetto, Saro spiazzato: tris dei bianconeri.

60' FORESTIERI PERICOLOSO - Grande conclusione a giro dalla trequarti, ottimo intervento di Saro.

62' GOL DI PUSSETTO - Grande gol: dribbling secco sulla trequarti a Paz e destro nell'angolino dal limite dell'area.

77' PALO DELL'UDINESE - Conclusione di Nestorovski, sinistro a giro: palo pieno.

86' PALO DI FORESTIERI - Controllo e destro a giro, altro intervento di Saro ad allungare la traiettoria sul palo.

Il migliore

Ignacio PUSSETTO - Una doppietta per rilanciarsi e provare a riacquisire la centralità all'Udinese. Il Crotone dà una mano, ma le due reti sono comunque di qualità.

Il peggiore

Nehuen PAZ - Si fa saltare in qualunque modo: emblematico il gol del 4-0 di Pussetto.

