"I ragazzi sono stati bravissimi perché non era una partita semplice. La Roma ha qualità, ha un'ottima rosa e abbiamo tenuto benissimo il campo meritando la semifinale sapendo che venivamo da una brutta battuta d'arresto". Simone Inzaghi commenta così il successo per 2-0 dell'Inter sulla Roma che per i nerazzurri vale il pass per le semifinali di Coppa Italia dove affronteranno la vincente di Milan-Lazio, quarto di finale in programma mercoledì sera a San Siro.

Classifiche e risultati

Ad

Coppa Italia Inter-Roma 2-0, pagelle: Dzeko superstar, incubo Smalling UN' ORA FA

Sull'infortunio di Bastoni

"Speriamo che non sia nulla di grave. È caduto male, i medici faranno gli esami e speriamo di non perderlo per molto tempo perché è molto importante".

Sulla gestione del vantaggio

"Comandare la partita non è semplice e lo facciamo quasi sempre. Poi ci sono gli avversari come la Roma, il Milan, il Napoli, il Liverpool. Ci sono momenti in cui dobbiamo saper soffrire e oggi abbiamo tenuto la porta inviolata".

Su Perisic

"È un giocatore che da inizio anno sta tenendo livelli altissimi. Siamo primi in classifica, abbiamo superato il turno in Champions, siamo in semifinale di Coppa Italia e abbiamo vinto la Supercoppa. Possiamo essere contenti".

Mourinho: "Zaniolo? Rimarrà alla Roma almeno fino al 2024"

Coppa Italia Dzeko-Sanchez, l'Inter vola in semifinale: 2-0 alla Roma 4 ORE FA