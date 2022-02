Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha commentato ai microfoni di Canale 5 la pesantissima sconfitta per 4-0 rimediata contro il Milan nel match valido per i quarti di finale di Coppa Italia: "Eravamo spenti, spero che il problema sia stato fisico perché se è mentale e più preoccupante - le parole dell'allenatore biancoceleste -. Era un periodo in cui facevamo buone prestazioni con continuità, ora siamo tornati agli antichi difetti. Non c'erano più stati alti e bassi, mi aspettavo difficoltà da questa partita ma anche una prestazione diversa. Mi lascia l'amaro in bocca, speriamo di rialzarci subito".

Sul format della Coppa Italia

"Non mi piace ma non c'entra nulla con la partita. In FA Cup giocano tutti i turni tutte le squadre a sorteggio globale, ti può toccare chiunque. Quello dà un fascino unico alla manifestazione, questa è una competizione creata ad arte per convogliare le squadre più visibili televisivamente nelle ultime fasi".

Sulle condizioni di Immobile

"Ha subito un colpo forte al collo del piede, vediamo domani (giovedì, ndr) quando potremo recuperarlo".

