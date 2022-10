Bologna di Thiago Motta, viene definito il Lazio di Sarri dopo aver battuto per 1-0 il Cagliari di Liverani. Sfida non facile per i felsinei che l'hanno vinta grazie ad un autorete di Obert che ha battuto Aresti, deviando in porta il colpo di testa di Lykogiannis. Per Thiago Motta è anche il primo successo alla guida del Bologna dopo aver raccolto un pareggio e tre sconfitte. Col passaggio del turno deldi Thiago Motta, viene definito il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia (si giocherà tra l'11 e il 18 gennaio). Il Bologna affronterà ladi Sarri dopo aver battuto per 1-0 il Cagliari di Liverani. Sfida non facile per i felsinei che l'hanno vinta grazie ad un autorete diche ha battuto Aresti, deviando in porta il colpo di testa di Lykogiannis. Perè anche il primo successo alla guida del Bologna dopo aver raccolto un pareggio e tre sconfitte.

Tabellino

Bologna-Cagliari 1-0 (0-0 primo tempo)

BOLOGNA (4-2-3-1): Bardi; Posch (59' De Silvestri), Soumaoro, Bonifazi, Lykogiannis; Moro, Schouten (74' N.Dominguez); Sansone, Ferguson (46' Soriano), M.Barrow (46' Orsolini); Zirkzee (46' Arnautovic). All. Thiago Motta

CAGLIARI (4-3-2-1): Aresti; Zappa, Capradossi (68' Dossena), Obert, Barreca; Lella, Viola (77' Cavuoti), Kourfalidis; Gastón Pereiro (77' Luvumbo), Millico; Lapadula (68' Pavoletti). All. Fabio Liverani

Marcatori: 69' aut. Obert (B)

Arbitro: Giacomo Camplone, sezione di Pescara

Ammoniti: 18' Bonifazi, 48' Millico

Espulsi: nessuno

Cronaca

Sansone ci prove in avvio, ma Aresti risponde presente. Il portiere del Cagliari è attento anche sui tentativi di Bonifazi e, ancora, di Sansone, ma occhio alla conclusione da fuori di Barreca che centra in pieno la traversa dopo la mezz'ora. Cagliari vicino all'1-0 e quindi il Bologna risponde col gol di Zirzkzee. L'arbitro però annulla per fuorigioco del neerlandese sul servizio di Schouten.

Thiago Motta non vuole perdere anche questa occasione per vincere e all'intervallo butta dentro Arnautovic, Soriano e Orsolini, lasciati inizialmente in panchina. Il Bologna accelera e, sugli sviluppi di un calcio piazzato, arriva il vantaggio dei padroni di casa con Obert che la butta nella sua stessa rete nel tentativo di contrastare Lykogiannis. Dentro Pavoletti, ma il Cagliari non riesce a rispondere al gol del Bologna. Bologna che invece va a caccia del raddoppio, ma Sansone viene fermato da Aresti mentre Dominguez calcia alto da buona posizione.

