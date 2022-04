Siamo agli sgoccioli della stagione 2021/22 e nei maggiori campionati europei è tempo di verdetti: chi si aggiudicherà i titoli nazionali e chi si qualificherà alla prossima edizione della Champions League? Facciamo il punto Paese per Paese.

Premier League: testa a testa City-Liverpool, bagarre Champions

A 7 giornate dal gong finale, sono Manchester City e Liverpool a contendersi la Premier League 2021/22. A oggi è la squadra di Pep Guardiola avanti, per un solo punto. Uno scenario che ricorda l'edizione 2018/19 quando l'esaltante duello fra le due squadre fu vinto proprio dai Citizens che chiusero a 98 punti contro i 97 dei Reds. Ricordiamo che in caso di arrivo a pari punti il primo criterio da prendere in considerazione sarà la differenza reti, che al momento vede la squadra di Klopp in vantaggio (+57 a +52). Nella corsa Champions il Chelsea è quasi certo di blindare il terzo posto, mentre per l'ultimo pass sarà bagarre tra il Tottenham di Conte, il Man United e l'Arsenal (tre squadre in tre punti, ma i Gunners hanno una partita in meno).

Liga, dominio Real Madrid. Champions, 2 posti per 5

A 6 giornate dalla fine, il Real Madrid di Ancelotti sembra ormai aver ipotecato il suo 35° titolo nazionale: sono, infatti, 15 i punti di vantaggio sul Barcellona che, però, ha da recuperare ancora un match. Corsa Champions più viva che mai: a contendersi i due posti rimanenti ci sono Siviglia, Atletico Madrid, Betis e Real Sociedad (quattro squadre in 5 punti).

Bundesliga, Bayern già campione sabato?

La conquista del 10° titolo nazionale di fila, il 32° in totale, può arrivare già il weekend del 23/24 aprile in casa Bayern Monaco. Mancano 4 giornate alla fine e sabato prossimo c'è il Klassiker a Dortmund. Con un successo la Deutsche Meisterschale sarebbe aritmetica. C'è grande incertezza, invece, nella zona Champions con Lipsia, Bayer Leverkusen e Friburgo in lotta.

Ligue 1, PSG a un passo dal titolo

Con il successo di domenica contro il Marsiglia, il PSG di Messi e Donnarumma ha messo l'ipoteca sullo scudetto francese. I parigini ora sono a +15 dall'OM, prima diretta inseguitrice, a sei partite dalla fine. In Francia solo primo e secondo in classifica si qualificano direttamente alla fase a gironi della Champions League, mentre il terzo (ora il Rennes) passa dai preliminari: Nizza, Strasburgo e Monaco sono in agguato.

Serie A, sarà derby Scudetto: Juve-Roma per la Champions

Al momento i rossoneri sono in vantaggio di 2 punti, ma i nerazzurri devono ancora recuperare la gara di Bologna ( In Italia il weekend pasquale ha di fatto allontanato il sogno Scudetto del Napoli, mentre Milan e Inter daranno vita ad un'entusiasmante corsa all'ultimo respiro., ma i nerazzurri devono ancora recuperare la gara di Bologna ( ecco cosa succede in caso di arrivo a pari punti ). Per l'ultimo posto Champions la Juve ha una distanza (di sicurezza) di 5 punti sulla Roma.

