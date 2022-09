Un, semplicemente.ha fatto molto parlare di sé in questa sessione di calciomercato. Il costo del suo cartellino, pagato 20 milioni di euro (più 9 di bonus potenziali) allo Stade Rennes, ha reso il francese classe 2005 protagonista di un investimento da record del Bayern Monaco . Il club allenato da Julian Nagelsmann, come tanti altri, era stato attratto dalle prestazioni di Tel agli Europei U17: tre gol e un assist per condurre la sua Francia al titolo giovanile.