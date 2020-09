E sono cinque! Il Bayern Monaco chiude la stagione 2019/20 mettendo il quinto trofeo in bacheca dopo Bundesliga, Coppa di Germania, Champions League e Supercoppa Europea . All'Allianz Arena un gol di Joshua Kimmich all'82' regala la Supercoppa tedesca ai bavaresi che vincono l'ennessimo Klassiker contro il Borussia Dortmund.

Nell'ultima direzione di gara di Bibiana Steinhaus, la squadra di Flick dopo mezz'ora conduce 2-0 grazie a Tolisso e Muller, ma i gialloneri prima dell'intervallo accorciano con Brandt e al 55' trovano il pareggio con il solito Haaland. Favre sceglie di togliere inspiegabilmente il norvegese dopo che si è divorato il 3-2 a tu per tu con Neuer . Nel finale un errore in impostazione di Delaney regala l'ottava Supercoppa tedesca a Flick.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard (dal 75’ Richards), Sule, Lucas Hernandez, Davies; Kimmich, Martinez (dall’84’ Musiala), Tolisso; Muller, Lewandowski (dall’83’ Zirkzee), Coman (dal 54’ Gnabry). All. Flick

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Hitz; Meunier (dal 67’ Schulz)), Hummels (dal 76’ Piszczek), Akanji, Passlack; Emre Can, Dahoud, Delaney; Brandt (dal 76’ Bellingham), Haaland (dal 67’ Reinier), Reus (dal 72’ Reyna). All. Favre​

18’ VANTAGGIO DEL BAYERN - Ha segnato Tolisso! Contropiede micidiale dei bavaresi da calcio d'angolo per il Dortmund: apertura magica di Muller per Lewandowski, il polacco la mette dentro per Tolisso che prima colpisce la traversa e poi ribadisce il rete. 1-0 Bayern