La Supercoppa di Germania è finita nelle mani del Bayern Monaco che si è imposto per 3-1 sul Borussia Dortmund. Doppietta di Lewandowski e rete di Muller per i bavaresi, super gol di Reus per i gialloneri. Vediamo i voti dei protagonisti in campo.

Le Pagelle del Borussia Dortmund

Gregor KOBEL 5: nessun intervento degno di nota e poteva fare meglio sull’azione del secondo gol. Si fa sorprendere dal movimento di Lewandowski, lasciando un facile tap in a Muller

Felix PASSLACK 5: perde numerosi palloni sanguinosi nel primo tempo che potevano costare caro. (dal 84’ Wolf s.v.)

Manuel AKANJI 4,5: errore determinante sul terzo gol, sbaglia in impostazione sbattendo sul pressing di Tolisso. Spegne le speranze dei suoi nel momento migliore.

Axel WITSEL 6: gioca da centrale in un ruolo non suo, autore di un miracolo sulla linea su un tiro da pochi metri di Lewandowski

Nico SCHULZ 6: l’impegno c’è e copre bene la fascia senza però essere incisivo.

Mahmoud DAHOUD 5: si vede pochissimo nella mediana del Borussia.

Jude BELLINGHAM 6,5: uno dei migliori tra i suoi. Fornisce diversi palloni agli attaccanti tra cui l’assist per la rete di Reus. (dal 84’ Reinier s.v.)

Giovanni REYNA 6: propone molte incursioni offensive e non demerita. (dal 78’ Pasalic)

Marco REUS 7: il migliore del Dortmund. Grandissimo gol che ha riaperto momentaneamente la partita.



Reus, gol del 1-2 con il Bayern Credit Foto Getty Images

Youssoufa MOUKOKO 5,5: il giovane attaccante fa il suo, ma con poca concretezza. (dal 58’ Malen 5: nessun impatto sul match)

Erling HAALAND 6: sempre pericoloso, segna un gol, annullato per fuorigioco. Sbaglia un paio di occasioni importanti sullo 0-0 che pesano sul proseguo dell’incontro.

Le Pagelle del Bayern Monaco

Manuel NEUER 7: almeno 3 parate decisive. La solita sicurezza, fantastico in uscita.

Neuer para su Reus Credit Foto Getty Images

Josip STANISIC 6: non si vede in fase offensiva, offre copertura dietro. (dal 88' Sarr s.v.)

Niklas SÜLE 6,5: lavora bene con la sua fisicità su Moukoko.

Dayot UPAMECANO 7: sfida in velocità Haaland e tiene alla grande, prestazione da top per il difensore.

Alphonso DAVIES 6,5: non è devastante come in altre situazioni, ma è decisivo nell’azione del 2-0.

Leon GORETZKA 7: tanta sostanza a centrocampo. Tiene gli equilibri di questo Bayern

Joshua KIMMICH 7: la sua prestazione non è una novità. Uno dei calciatori più affidabili nel suo ruolo

Serge GNABRY 6,5: dona imprevedibilità al reparto avanzato, recupera qualche ottimo pallone su Passlack. (dal 72' Tolisso 6,5: con il suo pressing intercetta il pallone che genera il 3-1 che chiude i conti)

Thomas MÜLLER 6,5: un gol facilissimo e la solita esperienza del veterano. Con Lewa dialoga alla grande. (dal 72' Musiala 6: ha poco tempo per fare brillare la sua stella)

Kingsley COMAN 7: inizia a sinistra poi passa a destra. Le sue giocate sono sempre insidiose, punta e spesso salta il diretto avversario. Esce per inforunio dopo pochi minuti del secondo tempo. (dal 48' Sanè 6: non sfonda con la sua proverbiale dinamicità. Ci si aspetta di meglio)

Robert LEWANDOWSKI 8: cecchino infallibile. Sono finiti i commenti per il bomber polacco che davanti al portiere ha percentuali impressionanti. Ennesima doppietta di una carriera da incorniciare. (dal 87' Choupo-Moting s.v.)

