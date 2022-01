Calcio

Calcio, Eliteserien, Top 5: i gol più belli realizzati nel campionato norvegese 2021

CALCIO - In Norvegia, il Bodø/Glimt, squadra campione in carica, si è riconfermato conquistando il titolo per la seconda volta nella sua storia. Ecco i gol più belli del campionato andato da poco in archivio.

