Prove di Italia-Galles . Una tripletta a testa per Chiesa e Belotti, due reti per Pessina e una per Bernaderschi. E' finita 9-1 la partitella disputata dagli azzurri oggi pomeriggio con i Primavera della Cremonese a Coverciano, sul campo 'Vittorio Pozzo', all'indomani della vittoria sulla Svizzera che ha regalato la qualificazione agli ottavi degli Europei. Mentre i titolari, a cui si sono aggiunti Acerbi e Florenzi reduce da una contrattura, hanno svolto in mattinata lavoro di scarico e terapie il ct Roberto Mancini ha testato tutti gli altri anche in previsioni di possibili cambi domenica contro il Galles.

Locatelli imita Ronaldo: sposta la cola e prende l'acqua

Euro 2020 Cristiano Ronaldo miglior marcatore all-time: superato Platini 15/06/2021 A 17:45

Verratti in campo, gioca con lui con il Galles?

Riflettori puntati in particolare su Marco Verratti, finora ijn tribuna per i postumi dell'infortunio al collaterale del ginocchio destro subito a maggio. Il centrocampista del Psg potrebbe anche giocare domenica, intanto oggi ha giostrato in mezzo al campo con Pessina e Castrovilli, in una formazione composta da Meret, Toloi, Cristante, Bastoni ed Emerson in difesa, Bernardeschi, Belotti e Chiesa in attacco. Nel primo dei due tempi da 25' ai baby della Cremonese sono stati aggregati Sirigu e Raspadori, nella ripresa Bernardeschi e Belotti. C'è stata gloria per il giovane Lauciello, in grado di segnare a una difesa che da 10 partite ufficiali non subisce gol!

Classifiche e risultati

Italia a Euro 2020: la storia, le avversarie, le statistiche, la stella

Euro 2020 Schick da casa sua: gol da 45 metri alla Scozia! È record 14/06/2021 A 15:33