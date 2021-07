Repubblica Ceca-Danimarca, gara valida per i quarti di finale di Euro 2020, é terminata 1-2 a Baku. La squadra danese continua il suo sogno e centra una semifinale che mancava da 29 anni. Gran primo tempo della formazione di Hjulmand, che ha trovato due reti nel primo tempo con Delaney e Dolberg, ha resistito alla reazione della Repubblica Ceca nel secondo tempo e ha conquistato con merito la qualificazione. Il bel gol di Schick é servito a tenere aperta una partitia che, soprattutto per i valori tecnici delle due rose, sembrava indirizzata giá alla vigilia.

Il tabellino di Repubblica Ceca-Danimarca 1-2 (primo tempo 0-2)

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclík; Coufal, Celustka (Dal 65' Brabec), Kalas, Boril; Holes (Dal 46' Jankto), Soucek; Masopust (Dal 46' Krmencik), Barak, Sevcik (Dal 79' Darida); Schick (Dal 79' Vydra). Ct. Silhavy

DANIMARCA (3-4-3): Schmeichel; Christensen (Dal 81' Andersen), Kjaer, Vestergaard; Stryger Larsen (Dal 71' Wass), Hojbjerg, Delaney (Dal 81' Jensen), Maehle; Braithwaite, Dolberg (Dal 59' Y. Poulsen), Damsgaard (Dal 59' Norgaard). Ct. Hjulmand

Arbitro: Kuipers (Olanda)

Gol: 5' Delaney (D), 42' Dolberg (D), 49' Schick (R)

Assist: Stryger Larsen, Maehle, Coufal

Ammoniti: Krmencik, Kalas

La cronaca in 9 momenti chiave

5' - DELANEY! GOL! 1-0 Danimarca! Corner da destra di Stryger Larsen e stacco a centro area di Delaney che beffa Vaclík.

16' - DELANEY! Colpisce male col destro su un gran cross di Stryger Larsen. Palla fuori di poco, grande chance qui.

22' - Schmeichel sbaglia in uscita con i piedi, recupera Masopust, che infila per HOLES. In uscita Schmeichel peró salva tutto e respinge. Grande occasione per la Repubblica Ceca.

38' - VACLIK! Che risposta sul diagonale di DAMSGAARD! Si era involato il giocatore della Sampdoria.

42' - DOLBERG! GOL! 2-0 Danimarca! Cross con l'esterno destro da sinistra di Maehle in ripartenza, a centro area colpisce DOLBERG al volo che insacca.

46' - KRMENCIK! Subito destro da fuori. Respinge Schmeichel. Poi BARAK da fuori col mancino, ancora bravo e reattivo il portiere danese.

49' - SCHICK! GOL! 1-2! Riapre la partita la Repubblica Ceca. Cross di Coufal e destro al volo di Schick. QUINTO GOL IN QUESTO EUROPEO.

77' - VACLIK! Grande parata sul destro di Poulsen, che aveva calciato bene e di prima intenzione dal limite.

82' - MIRACOLO DI VACLIK! Miracolo qui. Maehle viene liberato tutto solo in area, carica il destro, ma trova il portiere della Repubblica Ceca prontissimo.

Kasper Dolberg esulta dopo il gol - Repubblica Ceca-Danimarca - Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Il migliore

Joakim MAEHLE - Quando affonda è uno spettacolo: l'assist di esterno destro per la rete di Dolberg è semplicemente fantastico, uno dei gesti tecnici migliori di questo Europeo. Nel finale va vicino al gol con una percussione delle sue, ma Vaclik lo mura con una mano.

Il peggiore

Tomas HOLES - Spento, mai in partita. La sua partita finisce dopo i primi 45 minuti. Con l'Olanda era stato superlativo, stavolta non si vede.

La statistica

Con il gol di Dolberg la Danimarca ha superato il suo record realizzativo in una grande competizione (Mondiale/Europeo): in precedenza 10 reti nel Mondiale 1986.

