Dopo aver eliminato l'Austria negli ottavi di finale , la nazionale di Mancini si giocherà l'accesso alle semifinali venerdì sera contro il Belgio. Azzurri in campo alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco. Rosa quasi al completo per Mancini che potrebbe recuperare last minute anche Chiellini. Tu chi schiereresti nell'ormai classico 4-3-3 italiano?

DONNARUMMA-SIRIGU

Gigio Donnarumma ha salvato la porta azzurra nel corso del secondo tempo supplementare contro l'Austria. Intervento strepitoso che ha tolto minuti preziosi al forcing finale austriaco iniziato, in seguito, con il gol di Kalajdzic. Pochi dubbi sulla sua titolarità anche se in panchina c'è l'esperto Sirigu che ha già assaggiato il campo nella fase a gironi. Tu su chi punteresti?

DI LORENZO-TOLOI

Reduce da un'altra ottima prestazione negli ottavi, Di Lorenzo sta garantendo la spinta sulla fascia destra che cerca Mancini. Contro il Belgio un'opzione più prudente potrebbe essere quella di Toloi, adattabile nel ruolo di terzino e sicuramente più difensivo rispetto a Di Lorenzo. Scegli la tua opzione.

BONUCCI-BASTONI

Bonucci sta crescendo fisicamente nelle ultime partite contro un Bastoni che ha concluso una stagione fenomenale all'Inter. Chi metteresti dall'inizio?

ACERBI-CHIELLINI

Chiellini potrebbe essere rischiato da titolare contro il Belgio, appena rientrato dall'infortunio. In alternativa c'è l'esperienza di Acerbi che non ha demeritato negli ultimi match. Tu cosa faresti?

EMERSON-SPINAZZOLA

Spinazzola è stato migliore in campo già in due occasioni e rappresenta l'elemento in grado di spezzare la gara. Anche in questo caso si potrebbe optare su una soluzione conservativa con Emerson Palmieri. A te la scelta?

BARELLA-PESSINA

Barella è una garanzia a centrocampo, corsa e qualità al servizio della squadra. Ma il momento d'oro di Pessina lo impone tra i pretendenti ad una maglia da titolare. Decisione difficile, su chi punteresti?

CRISTANTE-JORGINHO

Jorginho è il perno di questa nazionale, il centrocampista in grado di fare girare la squadra. Cristante può essere schierato davanti alla difesa come schermo aggiuntivo alle iniziative del Belgio. Chi vorresti dal primo minuto?

LOCATELLI-VERRATTI

Verratti è tra i giocatori con il maggior tasso tecnico e con più esperienza della Nazionale. Locatelli sta vivendo un periodo di forma eccezionale ed è stato importante anche sotto porta. Chi vuoi da titolare?

BERARDI-CHIESA

Berardi ha iniziato questo EURO a mille e ha risalito subito le gerarchie. Chiesa dopo il gol all'Austria reclama spazio. Scelta non facile, chi vorresti titolare?

IMMOBILE-BELOTTI

Immobile più prolifico, Belotti prezioso nel tenere palla e far salire la squadra. Finora ha avuto più spazio il primo, ma tu vorresti il bomber del Torino dall'inizio?

INSIGNE-BERNARDESCHI

Insigne è tra i giocatori più rappresentativi dell'Italia di Mancini. Bernardeschi ha la capacità di coprire la fascia in entrambe le fasi. Scegli il tuo preferito.

