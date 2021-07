L’Italia è sul tetto d’Europa. La nazionale di calcio ha regalato a tutti i tifosi Azzurri emozioni fortissime e ricordi speciali che li accompagneranno per gli anni a venire. In attesa di applaudire nuovamente i nostri atleti in altre discipline durante le Olimpiadi di Tokyo, dall'Inghilterra arriva richiesta assurda da parte dei sostenitori britannici.

La parata degli azzurri: pullman scoperto a Roma e delirio

Come i tifosi francesi, che pochi giorni dopo la sconfitta avevano lanciato una petizione chiedendo di rigiocare la partita contro la Svizzera, anche i sostenitori al di là della Manica chiedono di rigiocare il march contro l’Italia. Il motivo? La trattenuta di Giorgio Chiellini su Bukayo Saka. L'azione del capitano azzurro è stata sanzionata con un cartellino giallo, ma gli inglesi chiedevano l’espulsione e su internet hanno lanciato la petizione per rifare tutto da capo.

Euro 2020 Donnarumma "Non ho esultato perché non avevo capito" 17 MINUTI FA

I tifosi italiani non si sono fatti attendere, e sotto la raccolta firma hanno lasciato alcuni commenti molto simpatici. "2012: li abbiamo eliminati. 2014: li abbiamo battuti. 2021: abbiamo vinto la coppa contro di loro (a casa loro). Io direi almeno una di ripeterla, che va a finire che questi alla prossima manco si presentano", oppure: "Bè, se raggiungeranno le 100mila firme non potranno rigiocare la finale. Se vogliono possono giocare contro la Francia".

Italia Campione d'Europa: i festeggiamenti dei tifosi da Roma a Milano

Calciomercato 2020-2021 Chiellini: "Il futuro può aspettare"; De Paul all'Atletico 13 ORE FA