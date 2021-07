61% di possesso in finale, volume di passaggi superiore in tutto e per tutto a quello dell'Inghilterra: dopo aver sofferto e ceduto il pallino del gioco alla Spagna in semifinale l'Italia del ct Roberto Mancini ritrova la sua identità e scrive il suo manifesto programmatico nel momento più bello e importante, conquistando con ampio merito un trofeo che mancava da 53 lunghissimi anni.