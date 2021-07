Seguono aggiornamenti...

IL TABELLINO DI ITALIA-SPAGNA 1-1 (5-3 dcr)

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri (dal 73’ Toloi); Barella (dall’85’ Locatelli), Jorginho, Verratti (dal 73’ Pessina); Chiesa (dal 107’ Bernardeschi), Immobile (dal 61’ Berardi), Insigne (dall’85’ Belotti). Ct.: Mancini.

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta (dall’85 Llorente), Eric Garcia (dal 109’ Torres), Laporte, Jordi Alba; Koke (dal 70’ Rodri) , Busquets (dal 105’ Thiago), Pedri; Ferran Torres (dal 61’ Morata), Oyarzabal (dal 70’ Moreno), Dani Olmo. Ct.: Luis Enrique.

Arbitro: Felix Brych (Germania).

Gol: Chiesa 60’ (I), Morata 80’ (S)

Assist: Dani Olmo (S)

Ammoniti: Busquets (S), Toloi (I), Bonucci (I)

Rigori: Locatelli (parato), Dani Olmo (fuori), Belotti (GOL), Moreno (GOL), Bonucci (GOL), Thiago (GOL), Bernardeschi (GOL), Morata (PARATA), Jorginho (GOL)

LA CRONACA DELLA PARTITA IN 8 MOMENTI CHIAVE

4’ PALO DI BARELLA... ma viene fischiato un fuorigioco del centrocampista dell'Inter, lanciato in profondità da Emerson. Azione che inizialmente viene lasciata correre, poi fermata da Brych dopo la sua conclusione

25’ SUPER DONNARUMMA! Dani Olmo si ritrova il pallone sul destro da pochi passi e calcia, trovando una grande respinta del portiere azzurro

45’ TRAVERSA DELL'ITALIA! Insigne premia la sovrapposizione in area di Emerson, che da posizione defilata colpisce l'incrocio dei pali più vicino, con la palla che rotola poi sul fondo

52’ BUSQUETS SFIORA IL VANTAGGIO! Oyarzabal in uno contro uno, tocco al limite per il metronomo del Barça, che di prima intenzione calcia di poco alto!

60’ GOL DI CHIESA! Contropiede di Insigne, palla vagante nell'area spagnola, recupera Chiesa che con un destro a giro lascia impetrito Unai Simon! SIAMO IN VANTAGGIO! SIAMO IN VANTAGGIO! SIAMO IN VANTAGGIO!

68’ BERARDI MANCA IL RADDOPPIO! Stupenda iniziativa di Chiesa, che imbuca in area per il compagno: destro da pochi passi e respinta coi piedi di Unai Simon

80’ GOL! 1-1 SPAGNA! MORATA! Dani Olmo tocca in area per l'attaccante della Juve, che si presenta davanti a Donnarumma e col sinistro non può sbagliare. Tutto da rifare.

109’ ANNULLATO GOL A BERARDI! L’attaccante del Sassuolo in spaccata sul secondo palo segna una gran rete. Annullata giustamente, netta la posizione di offside.

LA SERIE DEI RIGORI: Locatelli (parato), Dani Olmo (fuori), Belotti (GOL), Moreno (GOL), Bonucci (GOL), Thiago (GOL), Bernardeschi (GOL), Morata (PARATA), Jorginho (GOL)

IL MIGLIORE IN CAMPO

Gianluigi DONNARUMMA - Reattivo su Olmo al 25' con un grande riflesso, sul gol di Morata non può fare nulla. Regala la qualificazione alla finalissima di domenica parando il rigore dello stesso Morata. Due sole parate vere, ma che pesano come macigni. Decisivo

IL PEGGIORE IN CAMPO

Nicolò BARELLA - Avvio energico, si getta negli spazi e sembra il più vivace. Poi spreca un'enorme palla gol per un dribbling di troppo e accusa il colpo. In mezzo gli spagnoli lo fanno correre tremendamente a vuoto

LA STATISTICA

Cabala ribalta con la Spagna ai rigori: negli ultimi Europei fuori ai rigori (con la Germania nel 2016), ultima sfida ai rigori con la Spagna (sempre agli Europei). L'Italia ribalta il trend, vince e vola in finale

