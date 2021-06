A prescindere da come andrà a finire, la galoppata dell’Italia di Roberto Mancini verso il primo primato del girone dell’Europeo rimarrà per sempre impressa nell’immaginario di un intero paese. In sole tre partite, gli Azzurri hanno saputo catalizzare un’incredibile energia e spirito di coesione attorno alle loro prestazioni. I risultati e le statistiche sono eclatanti: quello maturato in tre gare è il risultato migliore dell’Italia in una fase a gironi d’Europeo. L’Italia ha eguagliato il numero massimo di successi (3): gli Azzurri non chiudevano un girone degli Europei a punteggio pieno dal 2000.

Allora, l’Italia di Zoff si spinse fino alla finale del torneo, cadendo contro la Francia tramite golden gol di Trezeguet. Inoltre, gli uomini di Mancini hanno fatto registrare il record di gol segnati (sette) in una fase a gironi d’Europeo. Ad avvicinarsi è sempre l’Italia di Zoff, che nel 2000 si fermò a sei reti centrate. Gli azzurri sono in testa anche per quanto riguarda la statistica sui gol subiti (0), eguagliando il numero di clean sheet fatti registrare nel 1980 sotto la guida tecnica di Bearzot. Quella fatta registrare dalla banda di Mancini è perciò la miglior differenza reti di sempre (+7).

Qui tutti i numeri dell’Italia ai gironi degli Europei

ANNO GIOCATE VINTE PAREGGIATE PERSE GOL FATTI GOL SUBITI DIFFERENZA RETI TRAGUARDO SUCCESSIVO 1980 3 1 2 0 1 0 +1 Semifinale 1988 3 2 1 0 4 1 +3 Semifinale 1996 3 1 1 1 3 3 0 Gironi 2000 3 3 0 0 6 2 +4 Finale 2004 3 1 2 0 3 2 +1 Gironi 2008 3 1 1 1 3 4 -1 Quarti di finale 2012 3 1 2 0 4 2 +2 Finale 2016 3 2 0 1 3 1 +2 Quarti di finale 2020 3 3 0 0 7 0 +7 ?

Solo il tempo ci potrà dire fino a che punto si spingerà questa nuova Italia. Ma i numeri, così come il futuro sono promettenti.

