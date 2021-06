Il gol più rocambolesco, incedibile e curioso (chiamatelo come volete) di Euro 2020, almeno finora ha come protagonista involontario Unai Simon: il 24enne portiere della Spagna, al 20' della sfida contro la Croazia valida per gli ottavi di finale di Euro 2020, ha regalato il vantaggio a Modric e compagni con un errore da non credere. Su un retropassaggio innocuo di Pedri dallla linea di metà campo, Unai Simon ha clamorosamente lisciato lo stop e non ha potuto fare altro che guardare il pallone rotolare in rete alle sue spalle.

Unai Simon va a racogliere il pallone in porta dopo la papera - Croazia-Spagna Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Una papera colossale che ha consentito alla Croazia di portarsi momentaneamente in vantaggio a Copenaghen. Di lì a poco, per fortuna di Unai Simon, Sarabia ha ristabilito la parità consentendo alle Furie Rosse di Luis Enrique di andare al riposo sul punteggio di 1-1.

Unai Simon, sconsolato dopo l'errore, riprende il pallone - Croazia-Spagna Euro 2020 Credit Foto Getty Images

La reazione dei compagni di squadra

L'errore di Unai Simon ha chiaramente gettato nello sconforto i compagni di squadra, che hanno comunque voluto manifestare la loro solidarietà e il loro incoraggiamento nei confronti del portiere. Eric Garcia uno dei pimi a incitarlo.

Eric Garcia va a consolare Unai Simon - Croazia-Spagna Euro 2020 Credit Foto Getty Images

Le scuse di Unai Simon

Unai Simon si scusa dopo la papera - Croazia-Spagna Euro 2020 Credit Foto Getty Images

La disperazione dei tifosi spagnoli









La disperazione dei tifosi spagnoli dopo la papera di Unai SImon Credit Foto Getty Images

