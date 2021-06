La storia intima tra Manuel Neuer e il trio Antoine Griezmann, Karim Benzema, Kylian Mbappé è ricca di confronti. Il trio francese ha vissuto tanti momenti difficili contro il gigante tedesco, dovendo arrendersi più volte alla prepotenza del nativo di Gelsenkirchen. Negli ultimi anni, però, soprattutto Griezmann e Kylian Mbappé sono stati in grado di prendersi le loro rivincite, trovando la soluzione ai loro incubi. Fuori dal cerchi magico è rimasto Karim Benzema, che ritrova la maglia della Nazionale e proverà a seppellire i demoni che lo perseguitano da sette anni.

NEUER E BENZEMA: Il trauma di Rio

Benzema contro Neuer: 1 gol in 5 confronti

Rio de Janeiro porta con sé dei brutti ricordi per Karim Benzema. In quel soffocante pomeriggio brasiliano, la squadra francese si è imbattuta in un autentico robot. Neuer ha parato di tutto, mostrando un volto senza fatica e senza preoccupazione. In quel giorno, il portiere del Bayern è stato un gigante nel cortile della scuola. Invalicabile e intoccabile. Questo martedì sera Benzema lo ritroverà da avversario: una buona occasione per rinnovare il filo della sua carriera internazionale.

NEUER E GRIEZMANN: La paura ha cambiato sponda

Griezmann contro Neuer: 5 gol in 11 confronti

Anche le Petit-Diable ha vissuto l'incubo di Rio, ma al contrario di Benzema ha avuto l'occasione per dimenticarlo. Prima nella semifinale di Champions League targata 2015-2016, con un gol all'Allianz Arena che valse l'accesso in finale per l'Atletico Madrid; e poi due mesi dopo, nella semifinale dell'Europeo, con una doppietta storica che portò i Blues nella finalissima contro il Portogallo. Dal 2016 in avanti, Griezmann ha cambiato la legge: è lui che comanda contro Neuer.

NEUER E MBAPPÉ: Incubo e vendetta

Mbappé contro Neuer: 2 gol in 5 confronti

Un gol sbagliato e tanti rimpianti. Nella "bolla" della Champions League 2019-20, Kylian Mbappé ha avuto l'occasione per sbloccare la finalissima contro il Bayern Monaco. Un'occasione molto ghiotta, che il talento del PSG ha sciupato malamente di fronte all'aura del portierone tedesco. Però, come per Griezmann, anche per il nativo del 19esimo arrondissement di Parigi è arrivata la vendetta. Sotto la neve di aprile, nei quarti di finale della Champions League, il classe 1998 ha sconfitto il destino con una meravigliosa doppietta.

Griezmann e Mbappé hanno già trovato la chiave per sconfiggere Neuer: sta a loro mostrare la strada al terzo fenomeno dell'attacco dei Blues.

