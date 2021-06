Arkadiusz Milik non parteciperà a Euro2020 con la sua Polonia. L'attaccante del Marsiglia era arrivato al raduno della nazionale con dei problemi al ginocchio sinistro. Era stato visitato a Barcellona dal dottor Cugat e poi anche dai medici della Nazionale. L'allenamento odierno doveva essere quello decisivo per la scelta, ma i risultati sono stati negativi. Così di comune accordo il giocatore, i medici della Nazionale e Paulo Sousa - CT della Polonia - hanno deciso che il giocatore non prenderà parte alla squadra che disputerà gli Europei. L'attaccante del Marsiglia era arrivato al raduno della nazionale con dei problemi al ginocchio sinistro. Era stato visitato a Barcellona dal dottor Cugat e poi anche dai medici della Nazionale.Così di comune accordo il giocatore, i medici della Nazionale e Paulo Sousa - CT della Polonia - hanno deciso che il giocatore non prenderà parte alla squadra che disputerà gli Europei. Al suo posto Paulo Sousa non chiamerà nessuno.

Stessa situazione per il centrocampista olandese

Come Arkadiusz Milik, anche Donny van de Beek non giocherà gli Europei a causa di un infortunio. La nazionale olandese ha ufficializzato il forfait del centrocampista del Manchester United informando inoltre del fatto che il commissario tecnico, Frank De Boer, non convocherà nessun giocatore al suo posto. L'Olanda resterà quindi con 25 giocatori.

