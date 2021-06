Turchia-Galles, gara valida per la seconda giornata del gruppo A, é terminata 0-2 grazie alle reti di Ramsey nel primo tempo e di Riiberts in pieno recupero. A Baku dominio dei gallesi, che hanno creato tanto, sprecato un rigore con Bale e costretto il portiere turco Cakir a diversi interventi provvidenziali. Male Calhanoglu, male Yilmaz, ma male tutta la Turchia che ora rischia davvero l'eliminazione al girone.

Il tabellino di Turchia-Galles 0-2 (primo tempo 0-1)

TURCHIA (4-1-4-1): Cakir; Celik, Ayhan, Soyuncu, Meras (Dal 72' Muldur); Yokuslu (Dal 46' Yazici); Karaman (Dal 75' Dervisoglu), Calhanoglu, Tufan (Dal 46' Demiral), Under (Dal 83' Kahveci); B. Yilmaz. All. Gunes

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, B. Davies; Morrell, Allen (Dal 73' Ampadu); Bale, Ramsey (Dal 85' Wilson), James; Moore. All. Page

Arbitro: Dias (Portogallo)

Gol: 42' Ramsey (G), 95' Roberts (G)

Assist: Bale, Bale

Ammoniti: Yilmaz, Davies, Mepham

Note: al 61' Bale (G) ha calciato alto un rigore.

La cronaca in 9 momenti chiave

6' - OCCASIONISSIMA PER RAMSEY! Bale lo manda in porta, finta su Soyuncu, destro sul primo palo, ma é bravissimo Cakir.

9' - YILMAZ! Chance per la TURCHIA. Se ne va Under a destra, crossa per l'attaccante del Lille, che gira di prima. Deviato in corner e fuori di poco.

24' - DISASTRO DI RAMSEY! Palla dentro di Bale. Era tutto solo Ramsey, spara incredibilmente alto.

29' - Morrell salva sulla linea. Corner da sinistra, stacco perfetto di Ayhan e sulla linea respinge il giocatore del Galles.

42' - GOL! GOL DEL GALLES! 0-1 Galles. Lancio magnifico di Gareth Bale, controlla col petto Ramsey, inseritosi da dietro, e conclusione stavolta perfetta.

54' - COSA SPRECA BURAK YILMAZ! Che disastro il capitano turco. Palla in mezzo su sponda di Ayhan, da pochi passi calcia altissimo.

61' - BALE CALCIA ALTO UN RIGORE. Se l'era procurato lui, fallo di Celik abbastanza evidente. Spreca il giocatore del Tottenham.

87' - Stacco maestoso di DEMIRAL e miracolo di WARD. Turchia vicinissima al pareggio.

95' - GOL. GOL DEL GALLES. 0-2. Grande azione di Bale sulla linea di fondo e palla per Roberts, che trafigge Cakir.

Il migliore

Gareth BALE - Manda in porta tre volte Ramsey: alla terza il giocatore della Juventus concretizza. Si abbassa, gioca da trequartista, poi si procura e calcia alto un rigore. Non importa, va vicino al gol e al 95' regala a Roberts l'assist per il raddoppio. Trascinatore vero.

Il peggiore

Burak YILMAZ - Imbarazzo. In condizione fisiche precarie. Nel senso che viene sempre anticipato, sempre fermato, non difende palla. Spreca anche una colossale occasione da gol ad inizio ripresa. Nervoso, si fa ammonire, un disastro.

La statistica

Aaron Ramsey ha partecipato a 6 dei 13 gol totali segnati dal Galles agli Europei, frutto di due reti e quattro assist.

