Inter-Shakhtar Donetsk: probabili formazioni e statistiche

Le possibili scelte di Antonio Conte e Luis Castro in vista della semifinale in programma lunedì 17 agosto alle 21 alla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, A.Young; R.Lukaku, Lautaro Martínez. All. Antonio Conte

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodo, Kryvtsov, Khocholava, Matvienko; Marcos Antonio, Stapanenko; Marlos, Alan Patrick, Taison; Júnior Moraes. All. Luis Castro

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

Play Icon WATCH Conte: "Non siamo i salvatori del calcio italiano. Paura dello Shakhtar? Non conosco questa parola" 00:01:59

Le statistiche

L'Inter torna a disputare una semifinale di una competizione UEFA a 10 anni dall'ultima volta. Era, infatti, dalla stagione 2009-2010 che i nerazzurri non raggiungevano una semifinale: all'epoca fu quella di Champions dove eliminarono il Barcellona prima di vincere la finalissima contro il Bayern Monaco. Questa sarà l'ottava volta dell'Inter in una semifinale di Coppa UEFA/Europa League: mai nessuno come i nerazzurri nella storia della competizione.

Una volta eliminati dalla fase a gironi di Champions (l'Inter era nel gruppo con Barcellona e Borussia Dortmund), i nerazzurri hanno vinto tutte le partite disputate in questa Europa League (5 successi). L'ultima volta che l'Inter centrava 5 vittorie consecutive, fu proprio nella stagione 2009-2010, arrivando a sei con la finalissima di Madrid.

Lukaku Credit Foto Getty Images

L'Inter ha affrontato lo Shakhtar nei preliminari di Champions League nella stagione 2005-2006. A qualificarsi furono i nerazzurri grazie alla vittoria per 2-0 fuori con i gol di Martins e Adriano, mentre al ritorno finì 1-1 con Recoba a realizzare il momentaneo 1-0 (pareggio poi di Elano).

Lo Shakhtar Donetsk cerca la sua seconda finale nella storia della competizione: la squadra del Donbass ci era riuscita nella stagione 2008-2009, eliminando la Dynamo Kiev in semifinale. Poi superò per 2-1 il Werder Brema nella finalissima di Istanbul.

Con il gol al Bayer Leverkusen, Romelu Lukaku è diventato il primo giocatore della competizione a realizzare almeno un gol in nove gare consecutive (12 reti nel parziale). L'attaccante belga ha segnato 4 reti in questa edizione con la maglia dell'Inter, le altre cinque partite in gol risalgono alla sua esperienza all'Everton nella stagione 2014-2015.

Dall'altra parte occhio a Júnior Moraes che, nelle ultime 7 presenze in Europa League, è coinvolto in 7 delle reti realizzate dallo Shakhtar con 5 gol e due assist. Il tutto in gara della fase ad eliminazione diretta.

Play Icon WATCH La scheda dello Shakhtar Donetsk: 11 tipo, allenatore, stella, curiosità 00:01:19

