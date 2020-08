Grande orgoglio per il difensore brasiliano, risultato decisivo nella finale di Colonia contro l'Inter. Diego Carlos confessa che qualche anno fa, prima di cominciare l'attività di calciatore, era impegnato a fare il muratore e a vendere ghiaccioli per aiutare la sua famiglia che viveva nella porvertà.

È stato il match winner della finale di Europa League, con un gol in rovesciata che ha spezzato i sogni di vittoria dell'Inter. Parliamo di Diego Carlos, difensore brasiliano, che è stata una delle rivelazioni dell'ultimo campionato spagnolo, anche se il dato statistico impressionante è che aveva procurato un rigore agli avversari sia ai quarti contro il Wolverhampton, che in semifinale col Manchester United che in finale contro l'Inter. Lui però si è riscattato con il gol del 3-2 nella finalissima di Colonia.

È stata una stagione importante per me, dato che ci siamo qualificati alla Champions League e abbiamo vinto anche la sesta Europa League. È stato un anno sensazionale, ora ci impegneremo per ottenere qualcosa di più. Tutti i nostri giocatori hanno dato il massimo, è meraviglioso. Questo titolo è stato molto importante per tutti noi, sono molto contento di tutto quello che il club ha fatto per me e sono così felice. Ora torno a casa con un trofeo, un gol e con mia moglie che aspetta un bambino. [Diego Carlos a Diario Sevilla]

Diego Carlos in rovesciata contro l'Inter - finale Europa League 2019/2020 Credit Foto Getty Images

È il primo trofeo in carriera per Diego Carlos che prima di arrivare a Siviglia aveva militato per tre stagioni al Nantes in Francia. Per lui anche una parentesi in Portogallo col Porto B, ma soprattutto grande gavetta nella vita prima di cominciare l'attività di calciatore...

Facevo il muratore e vendevo ghiaccioli per aiutare la mia famiglia. Ho sempre avuto un sogno, scrivere la storia anche per la mia famiglia. Sono una brava persona che ha lottato per la gloria. Se ho avuto dei modelli? Ammiravo Thiago Silva e sognavo di essere come lui

Diego Carlos ha alzato l'Europa League, chissà che il suo connazionale Thiago Silva non possa alzare la Champions League...

