Partita complicata per i Red Devils, che non brillano ma creano tantissime occasioni neutralizzate da un super Johnsson. Nessuna rete nei primi 90’, decide il rigore trasformato da Bruno Fernandes al 105’: gli uomini di Solskjaer se la vedranno con una tra Siviglia e Wolverhamtpon.

Obiettivo raggiunto per il Manchester United, che conferma il pronostico della vigilia e vola in semifinale di Europa League. Tutto qua? Macché. I Red Devils hanno passato il turno con il brivido dei supplementari: merito di un Copenaghen solido e a tratti fortunato, con gli offside e i pali a dire di no agli uomini di Solskjaer. Oltre a uno straordinario Johnsson, che ha tenuto in partita i danesi con una serie incredibile di interventi miracolosi. Partita eroica, comunque, da parte dei ragazzidi Solbakken, che nel primo tempo hanno tenuto testa al Manchester United e si sono resi pericolosi in diverse occasioni. Così come nella ripresa, ma i Red Devils dall'intervallo in poi hanno aumentato i giri del motore e per larghi tratti schiacciato gli avversari. Ci è voluto un rigore di Bruno Fernandes al 105' a regalare la semifinale agli inglesi, che ora aspettano la vincente tra Siviglia e Wolverhampton.

Il tabellino

MANCHESTER UNITED-COPENAGHEN 1-0 d.t.s

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Romero; Wan-Bissaka, Bailly (dal 71' Lindelof), Maguire, Williams; Pogba, Fred (dal 71' Matic); Greenwood (dal 90' Mata), B. Fernandes, Rashford (dal 113' Lingard); Martial (dal 120' McTominay). All. Solskjaer.

COPENAGHEN (4-2-3-1): Johnsson; Varela (dal 105' Bartolec), Nelsson, Bjelland, Boilesen (dal 16' Bengtsson); Stage (dal 105' Mudrazija), Zeca; Biel (dal 58' Oviedo), Wind, Falk (dal 112' Boving); Daramy (dal 58' Kaufmann). All. Solbakken.

Gol: 95' rig. Bruno Fernandes (M).

Ammoniti: Maguire (M), Bailly (M), Kaufmann (C), Stage (C), Zeca (C).

La cronaca in 11 momenti chiave

22’ RIGORE UNITED, MA C’Ѐ FUORIGIOCO - Trattenuta in area di rigore del Copenaghen, rigore per i Red Devils ma dopo un check del Var viene rilevato un fuorigioco: nulla di fatto.

45’ ANNULLATO IL VANTAGGIO DELLO UNITED - Diagonale destro di Greenwood da posizione defilata che bacia il palo e si insacca. Ma interviene ancora il Var: altro fuorigioco, si resta sullo 0-0.

57’ PALO DI GREENWOOD - Diagonale di sinistro, palo pieno! Poi Rashford ribadisce in rete ma a gioco fermo: fuorigioco.

63’ PALO ANCHE DI BRUNO FERNANDES - Iniziano a diventare tante le occasioni per il Manchester: destro da fuori che rimbalza sul terreno, palo pieno.

66’ OVIEDO MURATO DA WAN-BISSAKA - Azione pazzesca di Falk, che con un tacco salta l'avversario in area: conclusione a botta sicura, che salvataggio con il corpo.

84’ CHE PARATA DI JOHNSSON SU MARTIAL - Destro a giro destinato all'incrocio, grande intervento del portiere del Copenaghen.

94’ JOHNSSON, MIRACOLO SU MARTIAL - Che spunto del francese, intervento pazzesco del portiere da pochi passi.

94’ CALCIO DI RIGORE PER LO UNITED - Trattenuta su Martial, fallo di Bielland.

95’ BRUNO FERNANDES NON SBAGLIA IL RIGORE - Conclusione a incrociare, Johnsson intuisce ma non può arrivare sul pallone.

99' ANCORA JOHNSSON - Grande azione di Martial, che fa sedere tutta la difesa del Copenaghen: palla per Mata, sinistro respinto ancora dal portiere.

105' + 3- PAZZESCO JOHNSSON - Ancora salvataggio incredibile: sinistro di Mata deviato, intervento con i piedi incredibile.

Il migliore

Karl-Johan JOHNSSON - Salva di tutto e tiene accese le speranze del Copenaghen fino alla fine. Una notte che si ricorderà a lungo, nonostante l'eliminazione dei suoi.

Il peggiore

FRED - Viene schierato davanti alla difesa al posto di Matic ma è completamente assente dalla partita. Con la sua uscita il ritmo del Manchester aumenta visibilmente.

