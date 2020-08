Come sta il Bayer Leverkusen, avversario dell'Inter ai quarti di finale di Europa League? L'abbiamo chiesto ai nostri colleghi di Eurosport Deutschland: "I nerazzurri non dovrebbero avere nulla da temere, tuttavia deve fare attenzione perché, se in giornata, il Bayer Leverkusen può fare davvero male, per quanto abbia sempre alternato risultati positivi ad altri negativi. E' una squadra pazza...

Otto vittorie, un pareggio, zero sconfitte. Questo il ruolino di marcia del Bayer Leverkusen, avversario dell'Inter ai quarti di finale di Europa League, nel computo complessivo di Bundesliga, DFB Pokal e parentesi continentale, prima di essere fermato dal lockdown. Un trend che avrebbe probabilmente portato le Aspirine a consolidare la propria posizione in zona Champions. Alla ripresa di maggio dopo altri due successi consecutivi, sono ricominciati i risultati a singhiozzo, sino alla caduta per 2- nella penultima giornata di Bundesliga contro l'Hertha Berlino senza obiettivi, punteggio che - di fatto - ha "condannato" la formazione del tecnico olandese Peter Bosz al quinto posto e a un altro anno di Europa League, a meno che le Aspirine non vincano questa Europa League (iniziata a disputare dopo la "retrocessione" dalla Champions con il terzo posto ottenuto nello stesso raggruppamento della Juventus) in cui sono ancora in corsa. Ovviamente i tifosi nerazzurri si augurano di no ma, ai nostri colleghi di Eurosport Deutschland abbiamo chiesto tre domande sul Bayer.

Come si spiega il finale di stagione a corrente alternata?

"L'Inter non dovrebbe avere nulla da temere, tuttavia deve fare attenzione perché, se in giornata, il Bayer Leverkusen può fare davvero male, per quanto abbia sempre alternato risultati positivi ad altri negativi. E' una squadra pazza, imprevedibile. E' stata capace di sconfiggere Bayern Monaco e Borussia Dortmund, salvo poi perdere contro le ultime della classe. Nelle settimane finali di Bundesliga, in rapida successione, la formazione di Bosz è passata da battere 3-1 il Gladbach, salvo poi perdere in casa 4-1 contro il Wolfsburg, che ha poi chiuso settimo. Hanno perso anche 4-2 - col Bayern - la finale di Coppa di Germania, palesando un atteggiamento piuttosto naïf per una partita così importante".

In quale zona del campo il Bayer è più forte? Difesa, centrocampo o attacco?

"Il gioco delle Aspirine è tutto incentrato sull'attacco. Hanno ali molto veloci (Moussa Diaby, Karim Bellarabi, Leon Bailey), un brillante trequartista come Kai Havertz, un finalizzatore cinico come Kevin Volland e un altro attaccante come l'argentino Lucas Alario, abile in elevazione. Quindi, occorre prestare attenzione al loro gioco di transizione".

Qual è il giocatore da temere maggiormente?

"Certamente Kai Havertz, che peraltro sembra ormai prossimo al trasferimento al Chelsea. Ma non bisogna sottovalutare il lavoro in mediana del centrocampista cileno Charles Aranguiz, abilissimo nel recuperare palla e far ripartire l'azione".

