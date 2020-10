Il Milan si conferma anche in Europa. Buona la prima per i rossoneri, che rompono il ghiaccio nella competizione con un successo esterno importante per il proseguo del girone: 3-1 in casa del Celtic. Partenza compassata di partita, la rete di Krunic poco prima del quarto d'ora spariglia le carte e rilassa il Diavolo, che controlla il match senza però creare occasioni. Si gioca soprattutto a centrocampo, tanti errori da una parte e dall'altra. Ci pensa Brahim Diaz, con un ottimo spunto personale, a raddoppiare nel finale di primo tempo. La partita (bruttina dal punto di vista estetico) sembra in discesa: i rossoneri si siedono un po' troppo e iniziano a pensare alla Roma (fuori Ibrahimovic e Kessié). Errore: il Celtic torna in vita da calcio d'angolo e inizia a crederci. Fino al recupero, quando Hauge, alla prima in rossonero, sfrutta lo straordinario lavoro di Bennacer e chiude il match. Decima partita consecutiva con almeno due reti per il Milan: non accadeva dal 1964.