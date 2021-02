Europa League

Un Napoli stanco e depauperato dalle numerosissime assenze e acciacchi, paga dazio all'Estadio Nuevo Los Carmenes di Granada. Nella gara di andata dei sedicesimi di finale, decide l'uno-due micidiale Yangel Herrera-Kenedy al 19' e al 21'. Band di Gattuso con pochissime idee sia in fase di costruzione che in attacco. Nel ritorno del "Maradona", contro gli andalusi di mister Diego Martinez, servirà un'autentica impresa.

Granada (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo (22' German Sanchez), Neva (78' Victor Dias); Yangel Herrera, Gonalons (70' Eteki); Machis (70' Puertas), Montoro, Kenedy (70' Soro); Molina. All.: Martinez.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka (64' Bakayoko), Elmas; Politano (46' Zielinski), Insigne, Fabian Ruiz; Osimhen. All.: Gattuso.

La cronaca della partita in 7 momenti chiave

21' - GOL DEL GRANADA CON KENEDY! Ripartenza bruciante di Machis, che trova il corridoio giusto per Kenedy, abile a incrociare il sinistro e a insaccare all'angolino: 2-0, uno-due micidiale degli andalusi!

30' - MARIO RUI LIBERA IL TIRO-CROSS DALLA SINISTRA! Palla diretta, sul palo più lontano, per l'accorrente Osimhen, che però non ci arriva in spaccata. Palla larga di pochissimo!