La conferma, indiretta, è arrivata proprio dalla Stella Rossa, che si è scusata con una nota ufficiale. Zlatan Ibrahimovic è stato oggetto d'insulti a sfondo razzista durante il match di Europa League a Belgrado . Le offese sono apparse ieri sui social network dopo la partita, ma l'attaccante svedese è stato insultato anche dai pochi tifosi presenti allo stadio Marakana, come emerso da alcuni video registrati sugli spalti: allo svedese è stato inoltre riservato il termine "balija", un'offesa discriminatoria che i serbi rivolgono ai bosniaci. Zlatan è difatti di origini bosgnacche (legate quindi al gruppo etnico dei bosniaci di religione islamiche) da parte di padre.

"La Stella Rossa condanna nella maniera più ferma le frasi offensive nei riguardi di Zlatan Ibrahimovic. Come società abbiamo fatto di tutto affinché l'organizzazione dell'incontro fosse al livello di due grandi squadre, e non consentiremo che i comportamenti primitivi dei singoli gettino una macchia sulla tradizionale ospitalità del nostro Paese e del nostro popolo. La società si scusa nella maniera più sincera con Zlatan Ibrahimovic per l'episodio spiacevole".