Con le unghie e con i denti, con la zampata del suo capitano, senza Zlatan, ma con qualche santo in Paradiso: il Milan agguanta la qualificazione ai gironi di Europa League in una umida serata portoghese che entra di diritto nella storia del Calcio. La squadra di Pioli dopo essere andata avanti con Saelemaekers si salva quattro volte allo stadio Dos Arcos: prolungata la gara ai supplementari con il pareggio di Geraldes, i rossoneri vanno subito sotto nell’extra-time con Gelson per poi riacciuffare un insperato 2-2 all’ultimo respiro, al 120’, con un penalty trasformato da Calhanoglu. Si va alla lotteria dei rigori. Infinita.

Segnano Bennacer e Geraldes, Kjaer e Santos, Hernandez e Jambor, Brahim Diaz e Piazon, Calhanoglu e Augusto (addirittura col cucchiaio), Calabria e Dala, Tonali e Gabriel, poi sbaglia il giovane Colombo. E qui il Milan si salva per la seconda volta. Monte si presenta dal dischetto e colpisce un doppio palo. Si riprende: segna Leao e Ivo Pinto (Donnarumma sfiora soltanto). Gigio stesso spara alto e viene imitato subito dopo dal collega Kieszek (terzo segno divino). Si ricomincia con gli stessi protagonisti: solo Gabbia ha saltato il giro dagli undici metri nel Diavolo. Bennacer sbaglia, Geraldes becca il palo (ultimo miracolo). Kjaer fa “doppietta” e, dulcis in fundo, Donnarumma respinge il tentativo di Santos: 11-10 per il Milan dopo 24 rigori! Il Milan è ai gironi di Europa League e si mette in tasca 15 milioni di euro. Ai tifosi rossoneri, però, servirà un ottimo cardiologo...

Il tabellino

RIO AVE-MILAN 10-11 d.c.r. (d.t.s. 2-2)

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Nelson Monte; Tarantini (dal 75’ Jambor); Filipe Augusto; Piazon, Diego Lopes (dal 65’ Geraldes), Carlos Mané (dal 108’ Gabrielzinho); Moreira (dall’86’ Gelson). All. Mario Silva.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie (dal 106’ Tonali), Bennacer: Castillejo (dal 46’ Brahim Diaz), Calhanoglu, Saelemaekers (dal 94’ Colombo); Maldini (dal 66’ Leao). All. Pioli

Arbitro: J. Manzano (Spagna)

Gol: 50’ Saelemaekers, 72’ Geraldes, 91’ Gelson, 120’ Calhanoglu (R)

Rigori: MILAN: Bennacer (gol), Kjaer (gol), Theo Hernandez (gol), Brahim Diaz (gol), Calhanoglu (gol), Calabria (gol), Tonali (gol), Colombo (errore), Leao (gol), Donnarumma (errore), Bennacer (errore), Kjaer (gol). RIO AVE: Geraldes (gol), Santos (gol), Jambor (gol), Piazon (gol), Filipe Augusto (gol), Gelson (gol), Gabrielzinho (gol), Nelson Monte (errore), Ivo Pinto (gol), Kieszek (errore), Geraldes (errore), Santos (errore)

Assist: Piazon (1-1)

Ammoniti: Moreira, Santos, Filipe Augusto, Tarantini (R), Theo Hernandez, Leao, Kjaer (M)

Espulsi: Borevkovic (R)



La cronaca in 8 momenti chiave

48’ PRIMA CHANCE MILAN - Accelerazione di Saelemaekers e girata veloce in area di Brahim Diaz: palla deviata in angolo

50’ VANTAGGIO DEL MILAN - Ha segnato Saelemaekers! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo stop e tiro nell'angolino dell'esterno belga! 1-0 per i rossoneri, si sblocca lo spareggio playoff

70’ MILAN VICINO AL 2-0 - Punizione dal limite di Calhanoglu che viene deviata dal piede di Geraldes e finisce sul fondo: senza il tocco sarebbe quasi sicuramente finita in porta

72’ PAREGGIO DEL RIO AVE - Ha segnato Geraldes! Fulmine a ciel sereno per il Milan: botta dal limite dell'area dell'ex Sporting su assist di Piazon, Donnarumma non ci arriva. 1-1 del Rio Ave al primo tiro in porta

90’ + 1’ OCCASIONE PER IL RIO AVE - Santos si divora il gol qualificazione da centro area con un destro che finisce a lato di molto, sospiro di sollievo per i rossoneri

91’ VANTAGGIO DEL RIO AVE - Incredibile! Proprio sul calcio d'inizio Gelson si lancia avanti e trova una deviazione sfortunata di Kessie che lo libera davanti a Donnarumma: destro nell'angolino e 2-1 Rio Ave. Al Milan servono due gol ora

115’ BOTTA DAL LIMITE DI THEO - Paratona di Kieszek coi pugni

120’ PAREGGIO DEL MILAN – Fallo di mano ingenuo di Borevkovic e rigore per i rossoneri. Dal dischetto si presenta Calhanoglu che non sbaglia. Incredibile 2-2 del Milan all’ultimo respiro

