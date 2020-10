Era l'8 agosto 2001 quando Zlatan Ibrahimovic faceva il suo debutto europeo. La maglia indossata era quella dell'Ajax, il match valeva per i preliminari della Champions League e l'avversario era... il Celtic, che questa sera affronterà il Milan nel primo match della fase a gironi di Europa League. Diciannove anni dopo, Ibra ritrova l'avversario contro cui perse, quella notte di mezza estate per 1-3. Nei Lancieri, erano i tempi, per citare qualche nome di Cristian Chivu, Shota Arveladze, Rafael van der Vaart, Mido. Nel Celtic, invece, giocavano Henrik Larsson, Paul Lambert, Didier Agathe, Chris Sutton. Era un Ajax in crisi d'identità dopo i fasti degli anni Novanta, mentre gli scozzesi potevano ancora considerarsi (a differenza di oggi) una "big" del calcio europeo.