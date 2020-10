Celtic-Milan si giocherà giovedì 22 ottobre allo Stadio Celtic Park di Glasgow (Scozia). Calcio d'inizio alle ore 21:00 italiane. La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro anche su TV8 (canale 8 del Digitale terrestre) oltre che su Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming su TV8.it, mentre per gli abbonati Sky su SkyGo e NowTv.