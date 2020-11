Lille-Milan, sfida valida per la quarta giornata del girone H della Europa League, si giocherà allo stadio Pierre Mauroy di Lille giovedì 26 novembre con fischio d'inizio alle ore 18:55. I rossoneri, imbattuti in campionato, provano a vendicarsi del Lille dopo la vittoria per 3-0 dei francesi a Milano. L'ultimo turno di campionato ha visto una larga vittoria in quel di Napoli per 3-1, ma questa sarà la prima di una serie di partite senza Zlatan Ibrahimovic, capocannoniere del Milan con 10 reti e leader carismatico e tecnico del Diavolo. La squadra di Pioli, seconda in classifica con 6 punti proprio dietro al Lille, proverà a strappare la vittoria in Francia e a ipotecare discorso qualificazione. Queste le scelte dei due allenatori, per questa sfida di Europa League.