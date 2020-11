L'allenatore del Milan Stefano Pioli è positivo al Covid-19. A renderlo noto è il club rossonero attraverso una nota ufficiale nella quale viene precisato che il tecnico, asintomatico, è stato posto in quarantena a domicilio. L'allenamento a Milanello previsto nella giornata di sabato è stato cancellato. La preparazione in vista della trasferta di Napoli, in programma dopo la sosta per le Nazionali, riprenderà lunedì pomeriggio.