Atalanta è entrata nella fase calda della sua stagione. La squadra nerazzurra si gioca molto nel finale di campionato, ma allo stesso tempo è in corsa anche in Europa League, dove giovedì sera sfiderà il Lipsia nella Gian Piero Gasperini nella classica conferenza stampa della vigilia per presentare la partita. L'è entrata nella fase calda della sua stagione. La squadra nerazzurra si gioca molto nel finale di campionato, ma allo stesso tempo è in corsa anche in, dove giovedì sera sfiderà ilnella gara di andata dei quarti di finale . Un match tosto e atteso, come ha spiegato l'allenatore della Deanella classica conferenza stampa della vigilia per presentare la partita.

Su Lipsia

Ad

"Sono molto forti, sono molto solidi, alle volte perdiamo un po' la dimensione. Loro come società hanno un'impostazione importante, professionale, anche nella scelta dei giocatori. A parte le disponibilità che hanno, ci sono dei progetti molto forti. Affrontare queste società ci può dare degli spunti per arricchire le nostre conoscenze. È una delle squadre migliori in Germania, il valore è già molto alto. Dipenderà dalla partita di domani secondo me, e poi potremo dire una percentuale. Credo che la gara di domani sia molto molto importante".

Sull'obiettivo Europa League

"Primo superare il turno, il secondo è stare dentro all'Europa: siamo tutti in un punto o due, è tutt'altro che scontato. È dal 1999 che non vince un'italiana, non avvertiamo ancora l'esigenza di doverla vincere dopo ventitré anni. Sappiamo che se superiamo questo turno, che è molto difficile, è un grande traguardo. Arrivare alla semifinale è qualcosa di importante, la concentrazione è sul Lipsia. Dovevamo incontrarla due anni fa in semifinale di Champions, non ci siamo riusciti per due minuti. Ci rincontriamo ora anche se le cose cambiano di molto, per dare la dimensione contro chi giochiamo".

Su Zapata e gli altri infortunati

"Indubbiamente Duvan è importante, domani partirà dalla panchina ma stavolta con grandi possibilità di entrare, è arrivato il momento di giocare, finalmente. Toloi spero che per il ritorno sia pronto. Djimisti ha avuto una lussazione alla clavicola, non è così grave ma dipenderà dal dolore. 15-20 giorni, magari passa anche meno. Djimsiti ha avuto quella rottura al braccio con l'Albania, ha recuperato e giocato in tempi brevi. Gli ha lasciato qualche problema, perché se mette il braccio non si fa male alla spalla".

Sull'approccio

"Questa a differenza di altre volte è un primo tempo in trasferta, però non dobbiamo fare molto affidamento su questo fatto. Nel nostro caso ancora di più, non sai bene quali siano vantaggi e svantaggi. Dobbiamo isolarci dal contesto del pubblico, che sarà di entusiasmo, pensando a quello che è l'avversario. Mettere le basi per stare in gara. Non ci vedo molte differenze fra giocare prima e dopo. Non contare i gol doppi ha complicato e reso più difficile. Devi vincere, non è che con due pareggi passi il turno".

