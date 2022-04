Si inizia, parte: giovedì è in programmacon i bergamaschi attesi da un match tanto duro quanto stimolante. I neroazzurri arrivano dalla brutta sconfitta contro il Napoli di Luciano Spalletti che potrebbe significare '' per la prossima stagione. Dall'altra parte, ilha battuto in campionato il Borussia Dortmund per 4-1 con reti di Nkunku, doppietta di Laimer e Dani Olmo.